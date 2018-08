Sozialistische Diktatur im Nobelviertel

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Ein russischer Künstler hat die Absicht, in Berlin eine Mauer zu errichten. Doch in dem Viertel rund um die Staatsoper, in dem vom 12. Oktober bis zum 9. November wieder ein totalitärer Staat aufleben soll, erinnert wenig an die DDR.

Prinzengasse, Schinkelplatz, Werdersche Rosengasse – schon die Straßennamen klingen edel in dem Quartier, das in den vergangenen Jahren zwischen Staatsoper und Auswärtigem Amt hochgezogen wurde. Die Luxus-Penthäuser mit Aufzügen direkt in die Maisonette-Wohnungen und Concierge in der Tiefgarage hat man an die preußische Pracht des Boulevards Unter den Linden angepasst. Vergitterte Eingänge versperren den Weg in die mediterran anmutenden Innenhöfe, in denen Springbrunnen plätschern und Gärtner die runden Hecken stutzen. Das neue Viertel in der alten Mitte, zwischen den „Linden“ und der Französischen Straße, dürfte eines der, wenn nicht das teuerste Quartier der Stadt sein.

Ausgerechnet hier wollen internationale Künstler eine totalitäre sozialistische Parallelwelt inszenieren und mit einer nachgebauten fast einen Kilometer langen Berliner Mauer abriegeln. Das Gebiet wirkt schon jetzt recht abgeschlossen. In die von Baustellen zerschnittenen Straßen verirrt sich höchstens mal ein Postauto. Es gibt keine Läden außer dem neuen „Bundes-Späti“.

Die Besitzerin weiß noch nicht, dass ihr Laden im geplanten Sperrgebiet liegt. „Ich habe davon gelesen. Aber ich wusste nicht, dass es hier passieren soll“, sagt die junge Frau. Besuch von Filmemachern hatte sie noch keinen. Dass man ihr vier Wochen lang eine antikapitalistischen Schutzwall vor die Schaufensterscheibe stellen könnte, der am 9. November wieder eingerissen werden soll, sieht sie locker. „Solange sie hinterher alles wieder sauber machen.“

Noch gibt es wenige Informationen zu dem logistisch aufwendigen Kunstprojekt, das Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) schon als „Weltereignis“ deklarierte. „Es soll eine Stadt in der Stadt geschaffen werden, die ein Leben nach anderen Regeln zeigt und erfahrbar macht“, heißt es einer Erklärung von den Berliner Festspielen, die die Organisation übernommen haben. Hinter dem Projekt stecken eine Ost-Europäische Stiftung sowie der russische Regisseur Ilya Khrzhanovskiy. In seiner geplanten Mini-DDR sollen unter anderem 13 Filme von ihm Weltpremiere feiern. Für sein Projekt namens DAU hat er schon in der Ukraine eine stalinistische Kleinstadt nachgebaut. In einem gefakten Institut für Atomforschung der 50er-Jahre lebten und arbeiteten jahrelang 400 Schauspieler und Filmleute ähnlich wie in einem Big-Brother-Container – bis der reale Alltag und die künstlerische Fiktion zu einer Synthese verschwammen.

Die Filme unter dem Titel „Freiheit“ sollen in Berlin in dem abgeriegelten Areal Weltpremiere feiern. Danach wollen die DAU-Leute, zu denen auch der deutsche Filmregisseur Tom Tykwer („Lola rennt“) mit seiner Firma „X Filme“ gehört, nach Paris und London weiterziehen.

In Berlin sorgt der künstlerische Mauerbau schon jetzt für Kontroversen. Während der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) das Projekt für „gewöhnungsbedürftig, aber spannend und interessant“ hält, spricht sich der Berliner FDP-Abgeordnete Florian Kluckert im „Tagesspiegel“ gegen ein „SED-Regime als Happening“ aus.

Ob es überhaupt stattfinden kann, ist noch gar nicht sicher. „Für die Errichtung der Mauer ist eine Baugenehmigung erforderlich“, heißt es aus dem Bezirksamt Mitte. Dieser Antrag sowie der auf Sondernutzung der Straßen seien Ende der vergangenen Woche eingegangen, teilte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) mit. Gemeinsam mit den zuständigen Senatsverwaltungen will er die dringendsten Frage bis Ende des Monats klären. Denn wer ab dem 12. Oktober in das durch den 3,60 Meter hohen Beton-Wall abgeriegelte Areal will, muss Eintritt zahlen und sein Handy abgeben. Die Details wollen die Veranstalter am kommenden Dienstag bekannt geben.