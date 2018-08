Neustart für Bläser und Zeichner

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mehr als 1200 Schüler kommen zum Unterricht in die Musik- und Kunstschule Schwedt. Auch dort hat das neue Schuljahr begonnen. Drei neue Lehrer sind eingestellt worden. Viele Veranstaltungen für die Einwohner stehen im Jahresplan.

Der Zulauf musisch interessierter Mädchen und Jungen ist ungebrochen hoch. Zusätzlich zu den 1200 Schülern, die in den Bereichen Musik und Gesang, Tanz sowie bildende Kunst Unterricht nehmen, kommen noch fast 1600 Kinder an Schwedter Grundschulen und Kitas hinzu. Pädagogen der Musik- und Kunstschule geben in den Grundschulen zweimal pro Woche Unterricht, in den Kindergärten ist das einmal pro Woche – und zwar kostenfrei für die Eltern.

„Möglich wurde das durch mehr Geld vom Land. Wir nutzen es für Festanstellungen und für diese Angebote in Schulen und Kitas. Damit wird die soziale Hürde aufgehoben, dass Musikmachen für Familien unerschwinglich ist“, erläutert Musikschuldirektor Volker Rehberg. Mit Beginn dieses Schuljahres kommen alle Schwedter Kindergärten, auch die in den Ortsteilen, in den Genuss dieses Unterrichts.

Wegen des gestiegenen Bedarfes sind im Bereich Tanz zwei Lehrer eingestellt worden und in der musikalischen Früherziehung einer. Volker Rehberg kann jetzt planen und hat die Aufgaben für 2018/19 abgesteckt.

Pädagogen und Schüler fahren im Oktober nach Witebsk in Weißrussland. „Wir haben eine Partnerschaft mit der Kunstschule Nr. 3. Das können wir nur beleben durch Schüleraustausch“, ist Projektleiter Norbert Löhn überzeugt. 2017 waren Schüler aus Witebsk in Schwedt und haben an der Musikschule am Unterricht teilgenommen. Eine Ausstellung mit Einsendungen zum Internationalen Zeichenwettbewerb, der an der Schwedter Musik- und Kunstschule zu Hause ist, hat es bereits im Chagall-Museum von Witebsk gegeben. „Mit riesiger Besucherzahl“, wie Norbert Löhn weiß.

Auch 2018/19 wird die Schwedter Musik- und Kunstschule mit ihrem Förderverein als Konzertveranstalter von sich Reden machen – angefangen bei Vorspielen bis hin zu Orchesteraufführungen. Am 10. September wird die Reihe „Montagskonzerte“ im Berlischky-Pavillon fortgesetzt. Diese Konzertreihe bleibt jungen Künstlern vorbehalten, die bereits international von sich Reden machen. Um 18 Uhr sind dort Ramon Jaffé (Violoncello) und Serafina Jaffé (Harfe) zu Gast. Die Jazz- und Swingliebhaber können sich auf ein Gastspiel des Landesjugendjazz-Orchesters freuen. Es gastiert am 4. November im Kleinen Saal der Ubs. unter der Leitung des charismatischen Amerikaners Jiggs Whigham. Zu den Musikern gehört der ehemalige Schwedter Musikschüler Tom Schmeichel. Er studiert derzeit in Hannover Lehramt Musik.

Am 7. Dezember begeht das Orchester „Silberstern und Regenbogen“ der Musikschule mit einem Konzert in der evangelischen Kirche sein 25jähriges Bestehen. In dem Orchester musizieren auch behinderte Schüler. Alle feiern mit ihren Lehrern Eva-Maria Schünmann und Roland Muchow sowie dem Publikum.