Viel Obst und Gemüse, wenig Zucker

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Du bist, was du isst – dieser Spruch könnte auch umgemünzt werden, etwa in „Du leistest, was du isst.“ Für Schulanfänger ist der Wechsel vom Kita- zum Schulalltag eine echte Umstellung. Das richtige Essen kann ihnen aber helfen, aufmerksam zu bleiben.

Zu viel Zucker sorgt dafür, dass Kinder schnell überdreht sind, weiß Heiner Wieczorek. „Und die Energiekurve fällt genauso schnell wieder ab“, sagt er. Obst hingegen halte den Spiegel den ganzen Tag über oben. Er ist seit Ende des vergangenen Jahres Koch an der Waldorfschule, selbst Vater und im Küchenkreis aus Eltern, Schülern, Lehrern und Horterziehern aktiv. An der Schule steht Obst immer bereit. „Und die Kinder werden nicht dick“, fügt er mit Blick auf zu viel Zucker und Bewegungsmangel hinzu. Für die Stullendose empfiehlt er Vollkorn- oder Dinkelbrot, weil das länger Energie spendet als Weißbrot. Statt zu Schokoaufstrich rät er lieber zu Frischkäse. Die Obst- und Gemüsesorten, die Eltern dazu legen, sollten sie immer mal wechseln, dass keine Langeweile aufkommt. Wenn sie den Kindern etwas Neues mitgeben wollen, sei es ratsam, nur die Hälfte der Brotdose damit zu füllen und den Rest mit etwas Gewohntem. „Müsliriegel sind so mit Zucker angereichert“, sagt er, „dass der gesunde Effekt vom Korn verloren geht.“

Auch zu Hause können Eltern etwas tun: Abends groß essen belastet nur den Magen, sagt Heiner Wieczorek. „Gerade in der ersten Klasse gibt es so viele Eindrücke, die der kleine Mensch erst einmal verarbeiten muss“, erklärt er. Wenn das Kind also schwer verdauliche Dinge isst, ist der Körper die ganze Nacht damit beschäftigt. Mindestens eine Stunde, besser noch anderthalb bis zwei Stunden, sollte das Abendessen also vor dem Schlafengehen liegen und möglichst kein Burger sein. Sich gemeinsam einen Plan machen sei außerdem wichtig, und mit dem Kind einkaufen und kochen. „Selbst kochen ist immer das beste“, sagt er. Heiner Wieczorek hat außerdem den Tipp, Kinder nicht zum Essen zu zwingen. „Dann geht die Freude daran verloren“, sagt der Koch. Lieber solle man die Kinder zum Essen animieren – im Waldorf-Hort werde zum Beispiel immer wenigstens gekostet. Durch die Gruppendynamik und mit der Zeit schmecke ihnen vieles dann doch.

Für ausreichend Flüssigkeit – Tee oder Wasser – zu sorgen ist ebenfalls wichtig, betont er. Seit neustem hat die Waldorfschule eine Osmoseanlage, die das Leitungswasser in mehreren Stufen filtert und danach energetisiert. Der Vorteil ist, dass so Rückstände aus dem Wasser gefiltert werden, so Wieczorek, „um die Kinder vor Schadstoffen zu schützen“.

Seitdem er dort ist, wird an Waldorfschule und -kindergarten wieder selbst gekocht. Denn Essen, vor allem das gemeinsame Mittag, gehört zum pädagogischen Konzept. Bis vergangenen Sommer hat die Firma „Kochbewusst“ gekocht, für die sich das allerdings nicht mehr rechnete. Dann wurden Schüler und Lehrer von einem Caterer mit Essen beliefert. „Im Januar haben wir die Küche in Eigenregie übernommen“, erzählt Geschäftsführer Thorsten Ziebell. Seiher wird zu 100 Prozent bio gekocht und so gut es möglich ist auch regional. Aufgebaut werden auch Kontakte zu Gehöften in der Umgebung, um die Wege der Lebensmittel zu verkürzen.

In der Waldorfküche gibt es viel Gemüse, wenig bis keinen Zucker und immer ein Getreide. Die Schüler können auch Wünsche äußern. Viermal die Woche kommt vegetarisches Essen auf den Tisch, einmal optional auch Fisch oder Fleisch. „Es ist ein ungesunder Luxus, dass wir so fleischlastig essen“, mahnt Wieczorek. Der Schulgarten ist so angelegt, dass die Schüler nicht nur säen und die Pflanzen pflegen, sondern diese auch selbst in Projektwochen verarbeiten und ausgeschildert wird, wenn im Mittag Gemüse und Obst aus dem Garten verwendet wurde. „Dass sie auch sehen, was sie da anbauen, ist nicht für die Lehrer, sondern für sie selbst“, sagt Wieczorek.

Die Kinder sollen auch merken, dass man mit wenigen Dingen ein leckeres Essen kochen kann. Er unterstreicht, dass Biogemüse aromenreich sei und nicht viele Gewürze brauche. Und was für einige unglaublich scheine: „Gesundes Essen, das bio ist, ist lecker“, sagt er lachend.