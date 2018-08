Kita und Hort in der Liste für Investitionen

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Erste Gedanken zur Haushaltsplanung sind am Dienstag im Finanzausschuss geäußert worden. Laut Kämmerin Petra Schulz geht man davon aus, dass es einen Doppelhaushalt für 2019 und 2020 geben werde. Die Kommunalaufsicht habe dies als machbar bestätigt. Eine neue Gemeindevertretung – 2019 wird gewählt – hätte genügend Möglichkeiten, gegebenenfalls zu korrigieren, hieß es.

Wie Petra Schulz weiter erklärte, ist ein Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel für Investitionen bereits für Vorhaben gebunden, für die Fördermittel fließen. Durch diese „Priorität 1“ seien gut fünf Millionen Euro gebunden, und nur gut sechs Millionen stünden aus derzeitiger Sicht zur Verfügung. In der Liste, die allerdings noch weiterer Abstimmungen bedarf, fanden sich mit größeren Summen Kita und Hort Rappelkiste aus dem Förderprogramm Soziale Stadt oder Hafen und Museums-park aus dem Programm Nationale Projekte. Auch für das Kulturhaus ist Geld vorgesehen. Hingegen bleibe von Anmeldungen des Bauhofs nur noch eine Containerstellfläche übrig.

Ausschusschef Norbert Pose (CDU) erinnerte daran, dass auch Pflichtaufgaben wie Personalkosten mehr Geld benötigten. Deshalb dürfe nicht mehr „alles, was lockt“, angefasst werden, auch wenn Fördermittel in Aussicht stünden, appellierte er an seine Kollegen.(ufo)