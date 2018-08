Riesenpaket geschnürt

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Von wegen Sommerpause! Wer sich die Tagesordnungen der Ausschüsse kommende Woche anschaut, der hat viel zu lesen. 33 neue oder überarbeitete Vorlagen hat die Verwaltung vorgelegt bzw. stehen zur Diskussion an.

Allein zum Thema Grundschul-Neubau liegen den Gemeindevertretern vier Vorlagen auf dem Tisch, die allesamt beinhalten, dass nach erstem Entwurf nun konkreter geplant werden soll. Das betrifft das Areal in Neuenhagen-Nord an der Parkstraße und auf dem Reichelt-Dreieck – wissend, dass nur einer von beiden Standorten in Frage kommen wird – und das Gelände am Gruscheweg. Dort gab es die Hoffnung, dass ein Campus aus Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Kombination mit einer Grund- und einer Oberschule entstehen könnte. Im Juli noch hat die Mehrheit der Gemeindevertreter beschlossen, zwei neue Grundschulen, eine am Gruscheweg und eine in Neuenhagen-Nord, zu bauen.

Basis war, dass es die angebliche Aussicht auf eine Förderung von bis zu 80 Prozent durch das Land gab. „Ich war mit Landrat Gernot Schmidt beim Bildungsministerium und da ist uns klar eine Abfuhr erteilt worden. Die Träger der Schulen, bei der Grundschule ist es Neuenhagen, bei der Förderschule der Landkreis, sind verpflichtet, ausreichend Plätze zu schaffen“, berichtet Bürgermeister Ansgar Scharnke.

Hält die Gemeinde also an der Idee, zwei Grundschulen gleichzeitig zu bauen, fest, müsste sie rund 50 Millionen Euro auf den Tisch legen. Daran würde sich Neuenhagen komplett übernehmen, könnte vielleicht noch so die Zinslast tragen, aber keine Tilgung mehr aufbringen. Dennoch hält es der Bürgermeister für sinnvoll, alle drei Standorte parallel zu beplanen, um dann festzulegen, wie es weitergeht. Weitergehen muss es, denn der Bedarf bei der Fallada-Grundschule ist enorm. Sieben Kinder, die in unmittelbarer Nähe dieser Einrichtung wohnen, haben keinen Platz bekommen und wurden nun in die für kleine Kinder weit entfernte Schwanenteich-Grundschule eingeschult.

Weitere Themen, mit denen sich zum Beispiel der Bauausschuss befassen wird, er tagt am Montag ab 18.30 Uhr im Parkettsaal, betreffen den Sport- und Geschichtspark Bollensdorf. So liegt die Nutzungskonzeption für Kutschpferdestall und Scheune vor. Angesichts des finanziellen Drucks, der aus der Schuldiskussion erwächst, ist es eher vage, wann das alles realisiert werden kann. Umgesetzt werden demnächst noch die Naturschutzmaßnahmen. Dazu gehört u. a., dass der Teich auf dem Areal für die Bepflanzung vorbereitet wird.

Gesprochen werden soll über den Maßnahmekatalog zur Verkehrslärmverringerung im Ort, der aus dem Lärmaktionsplan hervorgeht. Scharnke will zudem ein Konzept für sichere Schul- und Alltagswege erstellen. Er drängt darauf, an Stellen wie der Rudolf-Breitscheid-Allee und am Rosa-Luxemburg-Damm Fußgängerüberwege installieren zu lassen. Zur Einschulung haben die Abc-Schützen und ihre Eltern Faltblätter bekommen, in denen Hinweise zum sicheren Schulweg mit Übersichtskarte stehen. Vorgelegt wird nun der Vorentwurf für den Bau des neuen Aldi am Gruscheweg. Dafür gibt es drei Varianten. Wer Gemeindepolitik hautnah und facettenreich erleben möchte, der sollte sich in der kommenden Woche die Diskussionen in den Ausschüssen nicht entgehen lassen. Die Termine stehen im Internet.