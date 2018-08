Nahtloser Übergang für Gründer

MOZ

Frankfurt (Oder) „Wenn eine Bank und eine Universität Coworking Spaces eröffnen, ist das ein starkes Signal, dass sich die Arbeitswelt verändert“, stellte Ansgar Oberholz am Mittwoch an der Europa-Universität Viadrina fest. Der Gründer und Geschäftsführer des „St. Oberholz“ signalisierte mit seinem Vortrag an der Europa-Universität, dass der von ihm und der Sparda-Bank initiierte Frankfurter Coworking Space „Blok-O“ keine Konkurrenz zu den Gründungsbemühungen an der Hochschule darstellt. „Das ‚Blok-O’ kann zu einem bunten Baustein der Gründerszene der Viadrina werden“, so Ansgar Oberholz.

Viadrina-Präsident Stephan Kudert berichtete von dem Gründungs-, Lern- und Begegnungsraum, den die Uni derzeit einrichtet. Dieser schaffe Synergien mit dem Blok-O. „Die Universität darf Gründerinnen und Gründer nur bis zur Gewerbeanmeldung fördern. Wir sorgen gemeinsam für einen nahtlosen Übergang von einem Coworking Space zum nächsten, was in Brandenburg und wahrscheinlich in ganz Deutschland einmalig sein dürfte“, sagte Kudert.

Mit der Veranstaltung feierte die Viadrina im Beisein von Oberbürgermeister René Wilke und Vertretern der regionalen Wirtschaft und Coworking-Szene die erfolgreiche Gründungsbilanz. Kudert enthüllte vier Gewinner-Tafeln des Hochschulrankings „Ideenschmiede“ des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg im Hauptgebäude. Die Europa-Universität hatte diese Auszeichnungen als gründungsaktivste Hochschule des Landes Brandenburg 2014, 2015, 2017 und 2018 erhalten.

Die Viadrina betreut bereits seit 14 Jahren gründungsinteressierte Studierende mit einem umfassenden Service. Über 250 erfolgreiche Gründungen wurden seither begleitet.

Die Transferstelle fungiert zudem als Ansprechpartnerin für Kooperationen der Uni mit regionalen Unternehmen und betreut Start-ups.