Zuerst fing der Strohbesen Feuer

Frank Groneberg

Weißenspring (MOZ) Bei dem Großfeuer am Sonntag in Weißenspring ist auch ein Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen worden. In den nächsten Monaten sind umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig.

Cindy Bernstein wirkt am Donnerstagvormittag scheinbar gefasst. Wir sitzen in ihrem Garten, direkt neben dem Grundstück, auf dem am Sonntag ein Feuer ein Haus weitgehend zerstört hat. Ihr Nachbarhaus, um genau zu sein, das direkt ans eigene Haus grenzt. „Tagsüber geht es mir ganz gut“, bestätigt Cindy Bernstein. „Aber abends, wenn ich im Bett liege, dann spielt sich der ganze Film noch mal ab. Dann sehe ich das Feuer, erlebe unsere Angst um unser Haus immer wieder von vorn. Dann achte ich auf jedes Knacken.“

Im Bett – das war für sie und ihren Mann Torsten Bernstein am Sonntagabend eine Couch im Freien, am Montagabend die Luftmatratze im Zelt. Denn in ihrem Haus schlafen durften sie nicht. „Der giftige Qualm war ja sofort in unser Haus gezogen“, erinnert sich Cindy Bernstein. „Der Qualm war so dicht, dass er sogar aus unserem Dach nach draußen gedrungen ist.“ Weil Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid bestand, war auch ihr Haus gesperrt worden. Und erst seit einer Untersuchung am Dienstag darf Familie Bernstein es wieder betreten.

Familie Bernstein – das sind neben dem Ehepaar Cindy und Torsten auch ein Sohn und eine Tochter. Beide wurden noch am Sonntag zu Verwandten gebracht. Der Sohn, 28, ist auf Betreuung angewiesen und lebt vorübergehend bei seiner Oma. Die Tochter, 17, ist wieder ins elterliche Haus eingezogen. Sie hat ihr Zimmer im Obergeschoss. Auch das Schlafzimmer der Eltern befindet sich in diesem Geschoss. Dort nächtigt jetzt aber nur ihr Mann, der Tochter wegen. „Ich kann dort nicht schlafen“, sagt Cindy Bernstein. „Als ich die Zimmer am Dienstag zum ersten Mal gesehen habe, war ich schockiert. Ich schlafe jetzt unten im Wohnzimmer auf der Couch, und immer mit Licht.“

Das zerstörte Dach des Brandhauses ist mittlerweile mit einer Plane abgedichtet worden. Ein Müllberg mit verschmorten Wand-Dämmplatten und verkohlten Balken liegen nach wie vor am Haus. Beißender Gestank erfüllt die Luft. Wie berichtet, hatte einer der Bewohner den Brand verursacht, als er im Garten mit einem Gasbrenner Unkraut bekämpft hat. Und er hatte das zunächst nicht mal bemerkt. Offenbar hat zuerst ein Strohbesen, der an einem Holzvorbau stand, Feuer gefangen. Vom Besen griffen die Flammen auf die Plasteverkleidung der Holzkon­struktion, dann auf die Dachpappe des Hausanbaus, vor dem der Vorbau stand, und von dort auf das Dach des Wohnhauses über. „Ich hatte das Feuer knistern gehört und bin dann rüber in den Garten des Nachbarn“, erzählt Cindy Bernstein. „Der brannte immer noch Unkraut ab. Da habe ich wie wild gebrüllt, damit auch die drei Frauen, die ebenfalls dort lebten und noch im Haus waren, aufmerksam werden und sich retten können.“

Die Feuerwehr sei „sehr schnell“ vor Ort gewesen, berichtet sie weiter. „Mein Mann hat die ganze Zeit versucht, mit dem Gartenschlauch unser Dach und die Hauswand zu kühlen.“ Zum Glück griff das Feuer nicht über, zum Glück blieb ihr Haus vom Löschwassereinsatz verschont. „Wir sind der Feuerwehr sehr, sehr dankbar dafür, dass sie unser Haus geschützt hat und dass sie so schnell hier war.“

Dennoch hat das Feuer und vor allem der giftige Qualm für Familie Bernstein erhebliche Folgen. „Der Dachboden muss auf jeden Fall komplett saniert werden“, sagt Cindy Bernstein, „auch die gesamte Innendämmung muss wohl erneuert werden.“ Das Ehepaar hatte das 1886 erbaute Lehmfachwerkhaus 1997 gekauft und mit großem Aufwand saniert. „Das alles belastet uns doch sehr. Wir sind ja beide berufstätig, wer soll denn während der Sanierungsarbeiten vor Ort bleiben? Und müssen wir vielleicht für einige Zeit umziehen?“ Sie hoffe, dass alles schnell fertig wird. Denn: Für den Winter haben Cindy und Torsten Bernstein lange vor dem Brand eine Urlaubsreise gebucht. Und auf dieser möchten sie die Angst und die Belastung endgültig vergessen können.