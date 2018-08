König der Straße war einmal

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Sie sind eine der wichtigsten Berufsgruppen unserer Industriegesellschaft – und bekommen kaum Anerkennung: Lkw-Fahrer. Viel schlimmer noch: Es fehlen Tausende Fahrer. Mit welchen Konzepten Spediteure mit dem Fachkräftemangel umgehen und was die Verbände tun können – wir haben uns umgehört.

Während um 3:40 Uhr morgens viele Deutsche noch seelig in ihren Betten schlummern, ist Stefan Neuß schon längst auf Achse. Der Mann aus Schwendi bei Ulm wuselt zu dieser Zeit schon um sein Arbeitsgerät herum. Er kontrolliert Lichter, Reifen, Luftdruck. Neuß ist Lkw-Fernfahrer. Fahrer aus Leidenschaft. „Sauwohl fühle ich mich in meinem Job. Sauwohl“, sagt er. Doch der 52-Jährige gehört zu einer aussterbenden Art.

Die Logistikbranche hat ein massives Problem. Immer weniger Menschen wollen den Beruf ausüben. Deutschlandweit fehlen 45 000 Fahrer. Im vergangenen Jahr machten 16 500 Auszubildende einen Lkw-Führerschein. Doch das reicht bei langem nicht. Denn jährlich scheiden 30 000 von ihnen aus dem Beruf.

Dabei sind Lastkraftwagen für eine Industriegesellschaft wie Deutschland essentiell. Lkw-Fahrer transportieren benötigte Teile zu Autobauern, liefern Gemüse an Supermärkte und Pakete mit Kleidung an die Haustür. Ohne sie würde die Wirtschaft hierzulande zum Erliegen kommen. Dennoch werden sie von vielen geringgeschätzt.

Das bestätigt Matthias Strehl, Geschäftsführer beim Logistik- und Speditionsunternehmen Ludwig Meyer im Rhein-Main-Gebiet. Der Mittelständler liefert mit 1100 Lkws und 1700 Kraftfahrern Lebensmittel an Supermärkte aus – und steht für viele andere Logistikfirmen in Deutschland. „Früher gab es den König der Straße. Heute sind wir in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch diejenigen, die die Staus verursachen und die Umwelt versauen“, bedauert der Spediteur. „Jeder will schnell sein Päckchen haben, das er online bestellt hat. Aber was glauben denn die Menschen, wer das liefert?“

Auch Stefan Neuß, der gerade seinen Lkw durch den Schwarzwald manövriert, ist gefrustet. „Die Wertschätzung für unseren Beruf ist kaum noch da.“ Er spürt die fehlende Akzeptanz nicht nur im Bekanntenkreis. „Wenn ich in Spanien oder Frankreich an den Raststätten bin, kann ich dort umsonst duschen und die Toilette benutzen. In Deutschland muss ich für alles zahlen.“

Doch das ist nicht das einzige Problem. Der Stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e. V. (BGL) Adolf Zobel verweist auf die unregelmäßigen Arbeitszeiten, geringe Entlohnung und den enormen Zeitdruck. Fahrer verdienen im ersten Lehrjahr im Schnitt 600 Euro. Das Einstiegsgehalt nach drei Jahren Ausbildung liegt bei gut 2000 bis 2500 Euro brutto. Ein zentrales Problem liegt auch im Wegfall der Wehrpflicht. Nur noch wenige Fahrer werden von der Bundeswehr ausgebildet. All diese Männer und Frauen fehlen nun auf den Straßen.

Logistiker Strehl versucht neue Mitarbeiter deshalb mit Karriereperspektiven, planbarer Arbeitszeit und Lohnerhöhungen anzulocken. Und mit digitalen Innovationen. Mittels einer eigenen News-App informiert das Unternehmen seine Fahrer über Internes, die neueste Technik und über Kunden. So ist kürzlich rausgekommen, dass die Firma einen süddeutschen Speerwurf-Meister in ihren Reihen hat. Doch das reicht Strehl nicht. Er fordert vonseiten der Politik eine breit angelegte Kampagne. „Dann würde auch die Akzeptanz steigen.“

Einen digitalen Ansatz verfolgt auch das Start-up Pinetco, das das Projekt Road Heroes – Helden der Straße – betreibt. Patrick Schulz und Pascal Kemp vermitteln Fahrer für eine Gebühr von 100 Euro an Unternehmen. Der Unterschied zu gewöhnlichen Headhuntern: „Wir wollen zunächst eine Gemeinschaft etablieren, in der die Fahrer Spaß haben“, sagt Schulz. Auf Facebook tauschen sich die Heroes über Probleme aus, teilen Bilder von monströsen Lkw, kommentieren. Über die Internetseite bringt Pinetco Fahrer mit Unternehmen zusammen. Das Konzept funktioniert. Von 4300 angemeldeten Fahrern hat das Start-up 2000 vermittelt.

Auch die Verbände steuern dem Fachkräftemangel entgegen. Der BGL will Arbeitskräfte aus dem Nicht-EU-Ausland gewinnen. Damit das möglich ist, muss die Bundesagentur für Arbeit das Berufsbild in die Positivliste der Mangelberufe aufnehmen. Denn nur so können die hohen bürokratischen Hürden zur Anerkennung ausländischer Führerscheine abgebaut werden.

Doch ist das Fachkräfteproblem mit autonom fahrenden Lkw nicht eh bald gelöst? „Solche Diskussionen, dass bald alles besser wird, weil wir keine Fahrer mehr brauchen werden, sind kontraproduktiv. Es hilft nicht, den akuten Fahrermangel zu beheben“, sagt Zobel. „Ich sehe in den nächsten zehn bis 20 Jahren noch nicht, dass autonome 40-Tonner über die Autobahnen fahren.“

Bis es allerdings soweit sein könnte, ist Lkw-Fahrer Stefan Neuß längst in Rente. Der 52-Jährige wünscht sich für die kommenden Arbeitsjahre vor allem eines: „Die Verkehrsteilnehmer sollten mehr aufeinander achten. Weniger auf die Lkw-Fahrer schimpfen und drängeln. Das erleichtert nicht nur uns den Job, sondern allen anderen auch das Leben.“