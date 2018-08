40 000 Euro für Ausstattung der Tafeln

Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Die Tafeln zwischen Erkner und Eisenhüttenstadt sollen in diesem Jahr vom Landkreis Oder-Spree Zuschüsse in Höhe von insgesamt 40 000 Euro beantragen können.

Darauf hat sich der Sozialausschuss des Kreistages diese Woche in Fürstenwalde verständigt. Vorausgegangen war bereits im März ein Antrag der Linke-Fraktion, in dem diese Höhe genannt wurde. Das genaue Prozedere der Auszahlungen soll nach dem einstimmigen Willen des Sozialausschusses nun aber anders ablaufen als die Linke dies zunächst im Sinn hatte – und auch anders als ein Vorschlag der Kreisverwaltung, der im Ausschuss diskutiert wurde.

Vor allem auf Betreiben der CDU-Vertreter in dem Gremium sollen Zuschüsse nun ausgereicht werden, nachdem die Tafelbetreiber zweckgebundene Anträge gestellt haben und die Verwaltung diese geprüft hat. Zuschussfähig sind zum Beispiel Investitionen in die Ausstattung der Tafeln, nicht aber laufende Kosten.

Die Linke hatte in ihrem Antrag ursprünglich Zuschüsse für Personalkosten oder auch Präventionsseminare im Sinn. Die Kreisverwaltung wiederum wollte die 40 000 Euro ausreichen nach einem Proporz, dem die Besucherzahlen in den einzelnen Tafeln zugrunde liegen sollten. Demnach hätte es für die Tafel in Erkner – sie hat die meisten Kunden in Oder-Spree – rund 10 700 Euro gegeben, für die Einrichtung in Storkow nur etwa 2000 Euro.

Sechs Tafeln gibt es im Landkreis. Die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) ist Betreiberin in Erkner, Beeskow, Fürstenwalde und Storkow, die GEM GmbH in Eisenhüttenstadt. Hinzu kommt der Carisatt-Laden der Caritas in Fürstenwalde. Ingrid Freninez (CDU) aus Eisenhüttenstadt kritisierte im Ausschuss, die Einrichtung in Eisenhüttenstadt käme bei einer Besucherzahlen-Grundlage für die Zuschuss-Auszahlungen zu schlecht weg. Dass dort vergleichsweise wenig Kunden kommen, liege nicht an geringer Nachfrage, sondern daran, dass die dortige GEM GmbH personell nicht mehr leisten könne.

Kreis-Sozialdezernentin Angelika Zarling erwähnte, der Kreis fördere die Tafeln ohnehin bereits über das Jobcenter bei den Personalkosten. Jährlich komme dabei ein Betrag von knapp 160 000 Euro zusammen.