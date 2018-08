Ein Kunst-Ort im Oderbruch

Cornelia Jentzsch

Altlangsow Es begann mit einer Fahrt in eine überraschende Landschaft. „Wir fuhren über Dörfer, durch wunderbare Alleen“ und „waren erregt, in der Nähe der großen Stadt Berlin so viel Schönheit und so wenig Betriebsamkeit zu spüren“ – so beschrieb der Bildhauer Werner Stötzer (1931–2010) die Geburtsstunde des künstlerischen Gemeinschaftsprojektes Schul- und Bethaus Altlangsow.

Er und seine Frau Sylvia Hagen, ebenfalls Bildhauerin, landeten in der Dorfgastwirtschaft in Altlangsow (Märkisch-Oderland). Der Kneipenwirt empfing sie wie Familienbesuch. Ihn fragten sie, ob denn das ehemalige Pfarrhaus im Dorf noch zu erwerben wäre. Es stünde schon eine ganze Weile leer, und davon würde es nicht besser, meinte der Wirt. „Abreißen“, rief ein ortsansässiger Gast vom Nebentisch. „Nee, das ist besser als dein Haus“, konterte ein zweiter.

Nach der Besichtigung wurde schnell klar, das alte Pfarrhaus könnte zur neuen Wohn- und Arbeitsstätte für das Künstlerehepaar werden. Und die neuen Nachbarn in Altlangsow? Sie spekulierten zunächst, warum jemand von der großen Stadt ausgerechnet in ihr kleines Dorf zieht. Ob der Bildhauer und seine Frau „wegen krimineller Delikte vielleicht ausgewiesen wären oder aber wegen politischer Unzuverlässigkeit“, raunten die einen, oder ob sie sich auf dem Land „zu bewähren hätten“, mutmaßten die anderen.

Doch bald schon entstanden Freundschaften und Bekanntschaften im Dorf, sie halten bis heute. Sicherlich auch weil den beiden Zuzüglern bald klar wurde, dass sie etwas für das nebenan stehende und verfallende Schul- und Bethaus, gebaut vom preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), tun müssten.

So entstand die Idee zu einem Ausstellungs- und Kulturzentrum in Altlangsow, und diese Idee wurde von immer mehr Mitstreitern unterstützt. Nach mehrjähriger dorfgemeinschaftlicher Sanierungsarbeit konnte zunächst im Sommer 1988 – während im nahen Frankfurt (Oder) die Arbeiterfestspiele der DDR stattfanden – der zu einem großen Ausstellungsraum umgebaute Betsaal der Öffentlichkeit übergeben werden. Mit Prominenz wie dem stellvertretenden Kulturminister, einem Pionier-Kinderorchester und dem Gedichte von Heinz Kahlau lesenden Schauspieler Frido Solter.

Drei Jahre später übernahm der neu gegründete Förderverein Schul- und Bethaus Altlangsow Haus und Grundstück von der Gemeinde, und nach weiteren Sanierungsarbeiten konnte das Haus im Dezember 1995 endgültig und komplett eingeweiht werden. Aus Betsaal, Einklassenschule und Lehrerwohnung war ein neues Domizil für kulturelle Aktivitäten und für ein reges Dorfleben entstanden. Zum großen Ausstellungsraum mit einem wunderbaren Innenlicht und einer Schinkel zu verdankenden besonderen Atmosphäre waren zwei kleinere Räume für Lesungen, Diskussionsrunden und Familienfeiern, dazu eine kleine Küche für die Bewirtung der Gäste und eine Gästewohnung gekommen.

Der geistige Gründervater Werner Stötzer ist vor acht Jahren gestorben; das Ziehkind Schul- und Bethaus Altlangsow aber ist heute erwachsen und feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag. Zahlreiche regionale und überregionale Künstler haben seit Gründung ihre Werke dort ausgestellt, gemeinsame Symposien mit „vorzüglicher Rundumversorgung durch den Verein“, wie ein Teilnehmer schrieb, wurden abgehalten, Musiker und Bands spielten auf, Autoren lasen aus ihren Werken, Kunstwissenschaftler hielten Eröffnungsreden, Sommerfeste wurden gefeiert, Workshops abgehalten und gemeinsame Spaziergänge organisiert.

Und immer war das Haus voll, die Gäste freuten sich über eine besondere Kultur in einer besonderen Landschaft. Denn gerade diese reizvolle Verbindung zwischen beidem ist es, die nicht nur die zugezogenen und heute im Oderbruch ansässigen Künstler begeistert, sondern auch die vielen, stets extra aus Berlin anreisenden Besucher des Schul- und Bethauses. Fazit: Kultur gibt es überall. Man muss sie nur zu schaffen oder zu entdecken wissen.

„Lose Enden“ – Fotografien von Barbara Metselaar-Berthold, Vernissage am Sonnabend, 15 Uhr, dann bis 23.9., Sa/So 13–16 Uhr, Schul- und Bethaus Altlangsow, Altlangsow 11, Seelow, Tel. 03346 844343