Sachsens Polizei im Zwielicht

Stefan Kegel

Dresden (MOZ) Sachsens Polizei kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Für Ministerpräsident Michael Kretschmer ist das prekär.

„Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie begehen eine Straftat“, ruft der Mann mit der Deutschland-Mütze wütend in die Kamera. Es ist Donnerstag vergangener Woche, in Dresden versammeln sich AfD- und Pegida-Anhänger zu einer Demonstration gegen einen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Damit beginnt eine Szene, die seither große Empörung ausgelöst hat und die sächsische Landesregierung in Erklärungsnot bringt. Der Mann drängt die Journalisten vom ZDF-Magazin „Frontal 21“ in Richtung der nahestehenden Polizei. Es schließt sich eine dreiviertelstündige Prüfung der Ausweise der Journalisten an.

Eine Behinderung der Pressefreiheit sei das gewesen, beschwert sich das ZDF später, assistiert von Politikern verschiedener Parteien. „Wer auf Demonstrationen geht, muss damit rechnen, dass er auch durch Medien aufgenommen und beobachtet wird“, sagt Angela Merkel am Donnerstag und fordert eine freie Arbeit der Journalisten. Justizministerin Katarina Barley (SPD) betont: „Die Vorgänge in Sachsen sind wirklich besorgniserregend und müssen dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden.“ Die Pressefreiheit sei „ein herausragendes Gut“.

Ein Jahr vor der Landtagswahl ist Sachsen wieder in den negativen Schlagzeilen, aus denen es Michael Kretschmer eigentlich herausbringen wollte. Seit acht Monaten steht der CDU-Ministerpräsident einer CDU-SPD-Koalition vor, die voraussichtlich keine eigene Mehrheit mehr finden wird. Die AfD ist in Umfragen zweitstärkste Partei.

Die sächsische Polizei gerät nicht zum ersten Mal in den Verdacht rechter Umtriebe. Erst 2017 sorgte ein Logo in den Sitzen ihres neuen Panzerwagens für Befremden: Es lehnte sich stark an Nazi-Symbolik an. Auftraggeber war das Landeskriminalamt.

Zu allem Überfluss für Kretschmer stellt sich am Donnerstag heraus, dass der Mann – der in dem Video auch „Lügenpresse, Lügenpresse“ ruft –, bei eben jenem Landeskriminalamt als Gutachter tätig ist. Im Dezernat für Wirtschaftskriminalität erstellt er Prüfberichte und tritt vor Gericht auf. Für den Regierungschef, der sich vor seine Polizei gestellt hatte („Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten.“), ist die Lage unbequem. Innenminister Roland Wöller (CDU) betont, er erwarte „von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten“. Grüne, Linke und FDP fordern die Entlassung des Mitarbeiters.

Rechtlich gesehen ist die Sache nicht so eindeutig. Als Angestellter muss er sich zur öffentlich-rechtlichen Grundordnung bekennen, aber im Gegensatz zu Beamten nicht aktiv für sie eintreten. Dass ein Tarifbeschäftigter an einer Demonstration teilnimmt, hält der Jurist Thorsten Ingo Schmidt grundsätzlich für rechtlich unproblematisch. „Ein Engagement in Parteien ist weder für Beamte noch für Tarifbeschäftigte verboten“, erklärt der Professor für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam.