Feuer bis Süd- und Ostbrandenburg zu riechen

Treuenbrietzen (MOZ) Die Auswirkungen des Waldbrandes bei Treuenbrietzen sind bis Süd- und Ostbrandenburg zu riechen. Weil in der Luft der Geruch nach verbranntem Holz liegt, sind bei den Feuerwehren in Süd- und Ostbrandenburg bereits mehrere Notrufe eingegangen. Es liegen jedoch keine anderen Brandmeldungen vor. Der Geruch stamme aus Treuenbrietzen, berichten Feuerwehrleute aus der Region.

Mittlerweile brennt ein Gebiet, das so groß ist, wie 530 Fußballfelde. Hunderte Einsatzkräfte sind mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Bei dem Waldbrand in Brandenburg ist es der Feuerwehr bis zum frühen Freitagmorgen gelungen, die drei evakuierten Dörfer vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Aufgrund von Munitionsresten im Boden können sich die Feuerwehrleute nicht gefahrlos frei bewegen. „Wir kommen stellenweise nicht ran, nur von befahrbaren und geräumten Wegen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen.

Der letzte Regen war in dem Gebiet im April diesen Jahres verzeichnet.

Aufgrund des Großbrandes etwa 50 Kilometer hatten am Donnerstagabend mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen müssen. Die Hilfsbereitschaft vor Ort ist groß. 30 Menschen hätten in der dortigen Stadthalle eine Notunterkunft bezogen. Die meisten seien bei Freunden und Bekannten untergekommen.

„Wir haben schon einige große Waldbrände in der Region gehabt. In dieser Dimension, wo es sich zwischen den Ortschaften bewegt, haben wir das noch nicht gehabt“, sagte Michael Knappe, Bürgermeister der nahe gelegenen Kleinstadt Treuenbrietzen.