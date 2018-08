Dennis Friedrich: Abstecher zur alten Liebe

Stippvisite: Dennis Friedrich verfolgte am Sonnabend das Pokalspiel in Zehdenick. © Foto: Stefan Zwahr

Stefan Zwahr

Zehdenick (MOZ) Maik Goschin, Andor Müller, Andre Beutler, Christian Lochow, Ron Haß: Topstürmer gab und gibt es in Oberhavel so einige. In diese Liste gehört auch Dennis Friedrich. Dieser verließ vor elf Jahren die Region, ließ sich am Sonnabend während einer Stippvisite aber auf dem heimischen Sportplatz sehen.

In Zehdenick verfolgte der 39-Jährige das Pokalspiel seines SV Zehdenick gegen den RSV Eintracht. „Ich bin enttäuscht von der Leistung“, bemerkte er nach der 0:2-Niederlage der Havelstädter gegen den Ligakontrahenten. „Hinten anfällig, vorne nicht viel, auch im Mittelfeld zu wenig. Aber ich bin jetzt nicht nah genug dran, um zu sagen, wofür es in der Saison reicht. Jung ist die Truppe ja. Sie werden schon im oberen Tabellenbereich landen.“

Auf die Frage, wo er als Fußballer seine schönste Zeit hatte, antwortet Dennis Friedrich ohne großes Zögern. „Hier.“ Damit ist der SVZ gemeint. „Ich spielte hier in der Jugend und hatte auch später in Zehdenick die erfolgreichste Zeit.“ Auch Oranienburg sei gut gewesen. „Und mit Altlüdersdorf habe ich oben mitgespielt.“ In Hennigsdorf erlebte der Stürmer die Fusion mit, kickte mit Leuten wie Lars Töffling, Olaf Nabe, Roland Giese, Kjell Wylezich und Stefan Bertram.

Als „Frieda“ im Sommer 2007 Oberhavel in Richtung Baden-Württemberg verließ, war für ihn nicht klar, dass er im Süden der Republik hängen bleiben würde. „Es war nur, um mal zu gucken, was wie und wo geht.“ Dann lernte er seine jetzige Frau kennen, wurde Vater und im Südwesten Deutschlands heimisch. Dort betreut Friedrich Fitnessanlagen und ist als Fitnessmanager tätig. „Personalverantwortung, Umsatzziele und Zahlen“ würden zu seinem Tätigkeitsfeld gehören.

Nach seinem Abschied aus Zehdenick spielte der Offensivmann weiter Fußball – aber nur für anderthalb Jahre. Mit dem Kreisklasse-Verein 1. FC Ersingen 1910 (Nähe Pforzheim) gelang sofort der Aufstieg. Nach einem Jahr Kreisliga kam das Kind und es war Schluss. Seither ist Friedrich nicht mehr aktiv. „Ich könnte noch spielen. Wenn ich mal in der Halbzeitpause kicke, kommt irgendeiner und fragt. Aber Nein, ich bin die ganze Woche viel unterwegs in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn ich dann nach Hause komme, ist mir die Familie wichtig.“

Dabei bleibt aber Zeit, um den Fußball in Oberhavel intensiv zu verfolgen. „Ich gucke jede Woche, bekomme auch über die sozialen Medien viel mit.“ Zudem würden seine Eltern immer mal wieder Zeitungsartikel schicken. „Das interessiert mich alles schon noch.“

Nach einem Plausch mit Manager Ronny Erdmann zog Dennis Friedrich wieder von dannen. „Bis bald“, lautete sein Versprechen.