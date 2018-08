„Galerie am Bollwerk“ sucht neue Bleibe

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die „Galerie am Bollwerk“ sucht eine neue Bleibe. Zwar läuft der Mietvertrag mit der Stadt erst Ende März 2020 aus. Da das Haus aber instandgesetzt und möglicherweise auch verkauft werden soll, wird der Kunstverein dort keine Zukunft haben.

Im Jahr 2006 zog die von einem Verein getragene Galerie in das Gebäude ein, das kurz zuvor von den Stadtwerken im Auftrag der Kommune saniert worden war. In den bisher mehr als zehn Jahren haben über 50 Künstler aus der Region ihre Werke dort einem breiten Publikum vorstellen können.

Wenn in eineinhalb Jahren der Mietvertrag ausläuft, soll dieser nicht verlängert werden. Wie Stadtsprecherin Michaela Ott am Donnerstag mitteilte, ist aufgrund des baulichen Zustandes des Objekts die Weiterführung der Galerie ohne eine Instandsetzung nicht möglich. Auch ein Verkauf des Hauses sei denkbar. Laut Ott gibt es aber noch keine konkreten Pläne, da das Gebäude auch im Konzern Stadt entwickelt werden könnte. „Grundsätzlich wollen wir das Areal rund um das derzeitige Galerie-Objekt gesamtheitlich betrachten mit dem Ziel einer nachhaltigen Aufwertung im Hinblick auf wirtschaftliche Nutzung, Bebauung, Baukultur und Stadtkultur. Hierzu soll eine Planungsidee entwickelt werden“, so Ott.

Wo der Galerieverein künftig aktiv werden kann, hänge „jetzt ein wenig vom guten Willen der Stadt ab“, so Vereinsvorsitzender Matthias Zágon Hohl-Stein. Es habe schon Angebote von privaten Vermietern gegeben, die aber wenig geeignet erschienen. Als „Galerie am Bollwerk“, die Zentrum für regionale Kunst sein möchte, wolle der Verein schließlich in der Nähe seiner ursprünglichen Wirkungsstätte bleiben und künftig nicht in einem Hinterhof gesucht werden müssen. „Am liebsten würden wir gerne so nah wie möglich am See bleiben“, so Hohl-Stein. Ein erstes Angebot sei, dass die Galerie mit ins Predigerwitwenhaus ziehen könnte. Nach den Informationen von Hohl-Stein sei für die Zukunft geplant, dass dieses Gelände auch von der Friedrich-Engels-Straße aus erreichbar ist.