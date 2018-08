Virtueller Autobahnanschluss

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Ein verlockendes Angebot haben die Vertreter der Firmen E.discom und Stadtwerke Schwedt den Einwohnern der Küstrin-Kietzer Deutschland-Siedlung gemacht. Der Bereich, der nicht zum Förderbereich Märkisch-Oderland zählt, soll bis Mitte 2019 an die Datenautobahn angeschlossen werden.

Auf der Internetseite zum Breitbandausbau in Märkisch-Oderland, die Karte ist über das Geoportal des Landkreises (www.landkreismol.de) aufrufbar, dominiert in Küstrin-Kietz die Farbe Orange. Was bedeutet, dass dort in den nächsten drei Jahren eigenwirtschaftlich von einem Telekommunikationsanbieter ausgebaut werden. Das betrifft zu einem die Deutschlandsiedlung, aber auch den Bereich des alten Dorfkerns Kietz und den Rosendamm. Das bedeutet, dass für diese Bereiche keine Ausschreibungen zum Breitbandnetzausbau durch den Kreis erfolgen.

Danny Wollank, Breitbandbeauftragter des Landkreises MOL, erklärt auf Nachfrage auch, woran das liegt: In der Karl-Marx-Straße 49a (alte B1) wird ein zentraler Verteiler für die Datenübertragung gebaut, von dem aus die Nachbargebiete von den Anbieter erschlossen werden sollen.

Doch darauf müssen zumindest die Bewohner der Deutschlandsiedlung nicht warten. In den Verhandlungen zwischen dem Amt Golzow und dem Stromnetzbetreiber E.dis Netz AG zum Abbau der Freileitungen in der Deutschlandsiedlung, hatte das Amt geprüft, ob die Gemeinde die Erdarbeiten nicht auch für kommunale Erschließungen nutzen könne. Dabei war aufgefallen, dass der Bereich nicht im Rahmen des kreislichen Breitbandförderprogramms erschlossen wird, erläuterten Frank Guderian von E.dis Netz und Amtsdirektor Lothar Ebert. So wurde die Idee geboren, gemeinsam mit den Stadtwerken Schwedt und E.discom ein Angebotspaket zu schnüren, um mit dem Abbau der Freileitung zugleich die Breitbanderschließung zu bewerkstelligen. „Wir wollen die Straßen nicht gleich nochmal aufreißen lassen“, so Ebert in der Einwohnerversammlung im Kulturhaus Küstrin-Kietz. Das Angebot sei für die Infrastruktur des Grenzortes mit einem Direktanschluss an den Berliner Ring vergleichbar.

Für die Vorstellung dieses Angebotes an die rund 200 Haushalte der Siedlung, die in den 1930er Jahren als Arbeitersiedlung für die Küstriner Papierfabrik errichtet worden war und deren Straßennamen noch heute auf die damalige Deutschlandkarte verweisen, waren mit Dirk Sasson und Michael Gadow die Geschäftsführer der beiden Firmen Stadtwerke Schwedt und E.discom angereist.

Dirk Sasson machte die rasante Technologie-Entwicklung bei der Datenübertragung deutlich. Das modernste auf dem Markt sei derzeit die FTTH-Technologie was schlichtweg bedeute, dass es eine Direktverbindung vom zentralen Verteiler per Glasfaserkabel ins Haus gibt. Das soll auch in der Deutschlandsiedlung erfolgen. Die Datenübertragung erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit, wobei Mengen bis zu ein Gigabit je Sekunde möglich sind. Zum Vergleich: Mit DSL-Leitungen sind nur 16 Megabit und mit VDSL 50 Megabit möglich. Solche Werte gelten in Deutschland noch als modern, international aber sei das schon nicht mehr konkurrenzfähig. Die Kunden in der Deutschlandsiedlung können zwischen 100 und 1000 Megabit je Sekunde wählen. Für die Haushalte in der Küstrin-Kietzer Siedlung gilt bis zum 31. August das Sonderangebot, dass ihnen die Anschlusskosten in Höhe von 1495 Euro und die Kosten für den Router in Höhe von 199 Euro erlassen werden. Möglich ist das, weil die Erschließung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben der E.dis Netz AG erfolgt. Entscheidet sich ein Kunde erst nach Ablauf der Frist für das Angebot, muss er 1739 Euro dafür bezahlen. Lothar Ebert warb während der gut besuchten Einwohnerversammlung dafür, dass auch die Siedlungsbewohner, die aktuell gar keinen Bedarf für einen solchen Anschluss sehen, darauf einzugehen. Denn mit einer solchen Verbindung steige auch der Wert ihrer Immobilie.

Auf Nachfragen der Bürger informierten die Firmenvertreter, dass die Kündigung bisher noch laufender Versorgerverträge Sache des neuen Anbieters, also der Stadtwerke sein sollte. Er könne auch die bisherige Telefonnummer übernehmen und dafür sorgen, dass der Kunde nicht zwei Verträge gleichzeitig hat. Die Deutschlandsiedlung soll je nach Witterung etwa im Frühjahr bis Juni komplett erschlossen sein. Sollte der Kündigungstermin nach einem Anschlusszeitpunkt liegen, warte das Unternehmen darauf, dass die Kündigung wirksam wird und die Umstellung erfolgen kann.

Gadow und Sasson warben dafür, dass die Deutschlandsiedlungsbewohner die Sprechstunden am Mittwoch (16 bis 20 Uhr) und Freitag (14 bis 18 Uhr) sowie Samstag (9 bis 12) im Kulturhaus Küstrin-Kietz nutzen. Dabei werden alle Frage individuell geklärt.