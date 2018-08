„Lebendiges Wriezen“ als Team

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) In diesem Jahr nimmt der Landkreis Märkisch-Oderland erstmals am internationalen Radfahr- und Klimaschutzwettbewerb „Stadtradeln“ teil. Vom 20. August bis zum 9. September sind dabei alle, die im Landkreis Märkisch-Oderland wohnen, arbeiten, eine Schule oder einen Verein besuchen, aufgerufen, für die Gesundheit und eine lebenswerte und intakte Umwelt mitzuradeln.

Das lassen sich die Wriezener nicht zweimal sagen: Das Team „Lebendiges Wriezen“ will dabei mit anderen um die Wette radeln. Dabei wollen die Teammitglieder in den 21 Tagen so viele Fahrradkilometer wie möglich sammeln. „Egal, ob beruflich oder privat.“ Zum Mitmachen lädt die Stadt Wriezen Schulklassen und Unternehmen aber auch Bürger der Stadt ein, sich der Aktion anzuschließen.

„Wir radeln als eines von mehreren Teams beim Landkreis mit und wünschen uns eine große Beteiligung von allen, die etwas zum Klimaschutz beitragen möchten und Spaß am Fahrradfahren haben“, heißt es aus dem Rathaus. Maßgebliches Ziel des Wettbewerbs „Stadtradeln“ ist es, das Fahrrad als flexibles Verkehrsmittel erfahrbar zu machen und ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzten. „Nutzen Sie für den Weg zur Arbeit oder die täglichen Besorgungen, wo es geht, das Fahrrad und lassen Sie das Auto stehen. Jeder Kilometer zählt. Seien sie Teil eines Teams oder gründen Sie direkt mit Freunden, Nachbarn oder Kollegen eine neue Gruppe und sammeln sie bis 9. September Kilometer, um den Landkreis Märkisch-Oderland im weltweiten Ranking mit nach oben zu befördern“, fordert die Kreisverwaltung Interessierte auf, mitzumachen.

Zum Hintergrund: Der Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis lädt alle Mitglieder der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung einzusetzen. Aus diesem Grund gibt es jährlich einen Wettbewerb zwischen den teilnehmenden Städten und Landkreisen.(nv)

Mehr Informationen und die kostenfreie Anmeldung zum Wettbewerb finden Sie unter: www.stadtradeln.de. Nur registrierte Nutzer können gefahrene Kilometer abgeben. Im ersten Schritt müssen das Bundesland und die Kommune ausgewählt werden, dann tritt man einem Team bei oder registriert sich einzeln und legt seinen Zugang an.