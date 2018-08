Schumacher-Sohn Mick: «Kann mich immer noch frei bewegen»

dpa-infocom

Spa-Francorchamps (dpa) Michael Schumachers Sohn Mick ist froh, dass er trotz erster Erfolge als Rennfahrer noch immer unerkannt ausgehen kann.

«Ich kann mich immer noch frei bewegen, wenn ich in die Stadt gehe. Wir haben einen guten Job gemacht, das Privatleben wirklich privat zu halten», sagte der 19-Jährige in einem Interview der britischen BBC, das vor dem Formel-1-Wochenende in Belgien ausgestrahlt wurde. Dennoch will Schumacher dem Weg seines berühmten Vaters weiter folgen, den er als sein «Idol» bezeichnete. «Mein Vater hatte einen enormen Einfluss auf meine Karriere», sagte er.

Mick Schumacher fährt derzeit in der Nachwuchsserie Formel 3 und feierte dort jüngst in Spa-Francorchamps seinen ersten von inzwischen zwei Siegen. Die belgische Strecke ist auf besondere Weise mit Vater Michael verbunden. Der spätere Rekordweltmeister debütierte dort 1991 in der Formel 1 und gewann 1992 an selber Stelle seinen ersten Grand Prix. Seit einem Ski-Unfall 2013 wird Michael Schumacher (49) von der Öffentlichkeit abgeschirmt, über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Mick Schumacher hat sein Familienname auf dem Weg in den Motorsport «Türen geöffnet», wie er einräumt. «Aber du musst immer noch beweisen, was du kannst», betonte er. Sein Ziel bleibe die Formel 1. «Dort sind die besten Rennfahrer, gegen die will ich fahren und kämpfen», sagte Mick Schumacher.