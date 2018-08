Motorradfahrerin in Kurve verunglückt

Anja Hamm

Linum (MOZ) EineMotorradfahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Unfall zwischen Linum und Dorotheenhof schwer verletzt worden. Die 34-Jährige war kurz gegen 19.45 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Neuruppin am Freitag mit. Die Motorradfahrerin kollidierte dann mit einem Verkehrsschild. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Krad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Wegen der Bergungsarbeiten blieb die Landesstraße zwischen Linum und Dorotheenhof halbseitig gesperrt.