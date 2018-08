Schöneiche bremst Bauantrag aus

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Eine eilig einberufene Sondersitzung der Gemeindevertreter behandelte am Mittwochabend unter anderem den Bauantrag für ein Grundstück in der Ulmer Straße. Die Besitzer wollen in zweiter Reihe bauen. Bis zum 2. September muss die Gemeinde dem Bauordnungsamt antworten.

Nach der Sommerpause war einer der beiden Tagungsordnungspunkte der Bebauungsplan „Wohngebiet Ulmer-/Wittstock-/Dresdener-/Prager Straße“. Anlass der Sondersitzung ist der Bauantrag für ein Einfamilienhaus auf dem Grundstück Ulmer Straße 19, der am 2. Juli eingereicht wurde.

Pikant ist der Antrag in zweierlei Hinsicht. Städtebaulich könnte die geplante Bebauung des vorderen Grundstücksteils eines bereits mit einem Einfamilienwohnhaus bebauten Grundstücks und der separaten Zufahrt die Gemeinde um ihren Gartenstadtcharakter bringen. Bürgermeister Ralf Steinbrück betonte, dass es sich erstmal nur um dieses eine Grundstück handele und mit dem Beschluss keine Grundsatzeinscheidung über das Ortsbild getroffen werde.

Margit Meyer vom Bündnis BBS/UBS sprach sich gegen ein „generelles Verbot für die zweite Reihe“ aus. Und ihr Fraktionskollege Philip Zeschmann sah die Angst um Schöneiches grünen Charakter als unbegründet an: „Wir sind mehr durch Grün, als durch große Grundstücke geprägt.“ Die Gemeindevertreter sollten sich mehr auf die Grundstücksgröße, als auf Zweitbebauungen konzentrieren.

Jedoch war weder ein Verbot für Zweitbebauung, noch eine Grundsatzentscheidung zur städtebaulichen Entwicklung der Hauptgrund für die Sondersitzung, sondern der Faktor Zeit. Denn es ist Eile geboten. Der Kreis würde den Bauantrag genehmigen, wenn die Gemeinde nicht vor dem 2. September, zwei Monate nach dem Eingang des Bauantrags, reagiert; damit würde der Präzedenzfall einer „Hinterliegerbebauung“ eintreten.

Deshalb hat die Gemeindevertretung beschlossen, einen Bebauungsplan für das Areal aufzustellen. Mit diesem Aufstellungsbeschluss soll der Bauantrag zurückgestellt werden.

Für eine „behutsame Verdichtung des Baugebiets“, wie es in der Vorlage formuliert wurde, – zur Erhaltung des Gartenstadtcharakters – und für eine Zurückstellung des Bauantrags aus der Ulmer Straße stimmten 17 der Anwesenden. Philip Zeschmann und Margit Meyer meldeten sich als einzige gegen die Beschlussvorlage.

„Ich glaube nicht, dass uns ab jetzt jeden Monat ein solcher Bauantrag beschäftigen wird“, sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück zur Sorge, dass nun viele Schöneicher Hausbesitzer Häuser in zweiter Reihe planen könnten.