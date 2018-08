90 Feuerwehrleute aus Oberhavel in Treuenbrietzen im Einsatz

Tilman Trebs

Oberhavel/Treuenbrietzen (MOZ) 90 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Oberhavel unterstützten heute mit 21 Fahrzeugen die Löscharbeiten des großen Waldbrandes in Treuenbrietzen südlich von Potsdam. Auch das DRK Gransee ist vor Ort.

Die Brandschutzeinheit des Landkreises, die aus Einsatzkräften zahlreicher Freiwilliger Feuerwehren besteht, machte sich um 4.30 Uhr von der Oranienburger Hauptwache aus auf den Weg in das Einsatzgebiet. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind sie seit 8 Uhr im Krisengebiet im Einsatz.Die Anforderung des Innenministeriums erreichte die Kameraden am späten Donnerstagabend. Ein Vorauskommando hatte sich bereits kurz vor Mitternacht auf den Weg nach Treuenbrietzen gemacht.

Ausgerückt sind Einheiten aus Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land, Birkenwerder, Kremmen, Hennigsdorf, Oranienburg, Löwenberg und Gransee. Sie unterstützen die Löscharbeiten in einem Waldstück an der B 102 zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog, teilte das Landratsamt mit.

„Auf Grund der schwierigen Löschwasserversorgung vor Ort stellt der Einsatz für unsere Kameradinnen und Kameraden eine große Herausforderung dar. Ich hoffe, dass die vereinten Kräfte vor Ort den Brand schnell unter Kontrolle bekommen“, sagte Kreisbrandmeister Steffen Malucha am Freitagvormittag. „Die Unterstützung der betroffenen Landkreise ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Schließlich geht es um Leib und Leben von Menschen. Wir waren bereits vor vier Wochen bei dem verheerenden Brand in Fichtenwalde dabei. Im umgekehrten Fall können wir immer auch auf die gleiche Unterstützung von anderen Kreisen bauen. Ich erinnere an den großen Waldbrand 1992 in Summt, der hunderte Einsatzkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet tagelang in Atem gehalten hatte."

Das Feuer im Wald bei Treuenbrietzen war am Donnerstagmittag ausgebrochen und breitete sich auf mehr als 500 Hektar aus. Drei Dörfer mussten evakuiert werden, 400 Menschen ihre Häuser verlassen.

Nach Angaben von Innenminister Karl-Heinz Schröter ist der Brand in weiten Teilen der betroffenen Waldgebiete inzwischen unter Kontrolle. Wenn der Wind so bleibe, sehe er gute Chancen, dass das Feuer bald gelöscht werde und die in Sicherheit gebrachten Anwohner noch im Laufe des Tages in ihre Häuser zurückkehren könnten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Derzeit gebe es aber noch mehrere größere Brandstellen. Die Bundeswehr und die Bundespolizei seien mit Hubschraubern im Einsatz. Zudem spritzten die Wasserwerfer der Polizei Wasser in den Wald bei Treuenbrietzen. Die Arbeiten würden noch mehrere Tage dauern, sagte Schröter.