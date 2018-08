Unbekannte knacken Spielautomaten

Bernhard Schwiete

Fangschleuse (MOZ) Der Betreiber eines Cafés in der Eichenallee in Fangschleuse ist Opfer von Einbrechern geworden.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte, drangen Unbekannte in der Nacht gewaltsam in die Lokalität ein. In dessen Gastraum brachen sie dann zwei Billardtische und zwei Spielautomaten auf, um an das darin befindliche Geld zu gelangen.

Zur Höhe des Sachschadens, der durch die Tat entstand, wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht. Kriminalisten der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun in dem Fall. Die Tat wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt.