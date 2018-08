Auto überfährt Verkehrsinsel

Anja Hamm

Nieder Neuendorf (MOZ) Offenbar wegen gesundheitlicher Probleme hat ein 81-Jähriger am Donnerstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zunächst war er kurz nach 8 Uhr in der Spandauer Alle in Nieder Neuendorf anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil sein Wagen in Schlangenlinien fuhr. Dannfuhr der 81-Jährige auf eine Verkehrsinsel auf. Mit dem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.