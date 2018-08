Nostalgie trifft Moderne

Silvia Passow

Falkensee Das historische Gebäude hat nichts von seinem Charme eingebüßt. Nicht von außen, und auch erst recht nicht innen. Ein verwinkelter Dachsbau, mit Holzregalen, in welchen die Bücher ordentlich stehen; die typische Markierung auf dem Buchrücken weist sie als Bibliothekseigentum aus. Teppich dämpft die Schritte, die Räume hell genug um zu stöbern und doch fällt das Licht anheimelnd, zum Lesen und Schmökern geradezu einladend, in die Räume. Es riecht nach Papier, dieser für jede Leseratte unwiderstehliche Geruch, von Abenteuer und Wissen. Doch der nostalgische Schein täuscht, die Falkenseer Stadtbibliothek bietet neben dem guten, alten, auf Papier gebannten Geschichten und Schätzen aus Wissen und Lyrik auch neue Medien an und die Möglichkeit, die Nase elektronisch und mobil in das Buch der Wahl zu stecken.

Die Falkenseer Stadtbibliothek ist weit mehr als Sammelplatz und geregelte Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Sie ist ein Ort der Liebe zum Buch und dabei ganz und gar nicht verstaubt. Leiterin Christiane Radon und ihr Team aus Angestellten und Ehrenamtlichen bringen kreative Ideen und Einsatzfreude mit. Vorträge finden in den Räumen statt, regelmäßige Ausstellungen bereichern das Programm. Es wird zu Bastelstunden geladen und zauberhaftes wird während der Märchentage offenbar. Und so ist es kein Wunder, dass Radon ihre Rede zum Jubiläum eher kurz hält. Statt dessen verschwindet sie klammheimlich und taucht nur wenig später, in wunderbarer Kostümierung, als Frau von Meyer wieder auf.

In der Rolle lässt sie sich die Leistungen der Bibliothek erklären, nutzt die Rolle einer verwitweten Seniorin um auf die Treppen im Haus aufmerksam zu machen, ja überhaupt, was vielleicht noch wünschenswert für den Betrieb der Bibliothek wäre. Charmant und die Lacher auf ihrer Seite verweist sie hier augenzwinkernd auf die möglichen Potenziale und auf das breit aufgestellte Angebot der Bibliothek.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von Elke Thurm auf der Violine und Melanie Barth am Akkordeon. Ihre Musikmischung kreativ und schwungvoll. Unter den Gästen auch Luise Herbst, 1. Beigeordnete der Stadt Falkensee, neben Bürger- und Ordnungsamt auch zuständig für die Schulverwaltung. Herbst richtet die Grüße des Bürgermeisters aus und lobt die Bibliothek als Lernort und Bildungspartner. „Kinder spüren hier die Begeisterung für Bücher“, sagt sie, an die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen gerichtet.

Auch Dr. Frank Dittmer, Leiter der Volkshochschule Havelland, ist unter den Gästen. Bibliothek und Volkshochschule arbeiten eng zusammen. „Ein schöne Bildungsbrücke“, sagt Dittmer und überreicht Radon eine Bildungsbirne. Beide freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit, denn: „Bibliothek und Volkshochschule sind ein niedrigschwelliges Angebot und damit für jeden nutzbar“, sagt Radon.

Für die Zukunft gut aufgestellt, ist das Angebot der Falkenseer Stadtbibliothek. 1999 begann man hier mit der Medienerfassung per Computer. Inzwischen ist die Online-Ausleihe selbstverständlich, online können Medien reserviert, vorgemerkt oder die Ausleihe verlängert werden. WLAN über Hotspot ist verfügbar, eBooks können ausgeliehen werden und wer Probleme mit seinem Lesegerät hat, die Mitarbeiter helfen auch hier.

Übrigens: „Das neue Medienangebot hat die Buchausleihe nicht verdrängt, diese Medien sind einfach nur dazugekommen“, sagt Radon.