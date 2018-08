Erste Heidekönigin tritt Amt an

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Standesgemäß in einer Kutsche fuhr Lena Hoffmeister vor einer Woche zu ihrer Krönung in der Döberitzer Heide vor. Sie ist die erste offizielle Heidekönigin. Ein Jahr lang wird die 19-Jährige aber nicht nur die Heide, sondern die ganze Region repräsentieren und bewerben.

Versammelt hatten sich am Rastplatz am Obelisken in der Nähe des Havelparks Vertreter der Gemeinde Dallgow-Döberitz, der Sielmann-Stiftung und des Regionalparks Osthavelland-Spandau. Für sie alle wird Lena Hoffmeister das Gesicht sein. Geplant sind Auftritte unter anderem auf den großen Messen in Berlin, wie der Grünen Woche und der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), aber natürlich auch bei regionalen Events, wie dem havelländischen Erntefest.

Die Krönung fand an einem historischen Ort statt, wie Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (Freie Wähler) in seiner Rede erzählte. So hätte an diesem Ort 1753 der Preußenkönig Friedrich II. ein Manöver mit 44.000 Soldaten stattfinden lassen und natürlich persönlich besucht. Mehr als 200 Jahre später, 1903, ließ der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. an diesem Ort den Obelisken genannten Granit-Stein zur Erinnerung an Friedrich II. in der Heide errichten. Natürlich hielt auch der Kaiser ein Manöver in der Heide ab.

Die Zeit der militärischen Nutzung ist nun schon zwei Jahrezehnte vorbei und statt Panzer ziehen nun Wildtiere und Erholungsuchende ihre Wege durch die Heide. Diese sei etwas ganz besonderes, betonte Hannes Petrischak, Leiter des Bereiches Naturschutz in der Heinz-Sielmann-Stiftung. Die Heidekönigin ist auch als Botschafterin für Artenvielfalt unterwegs. Um diese in der Döberitzer Heide zu erhalten, unterhält die Stiftung vielfältige Landschaftspflegemaßnahmen. Die Heide muss offen gehalten werden, denn sie ist eine Kulturlandschaft und würde ohne Gegenmaßnahmen zuwachsen und zu Wald werden. Wie wichtig das Offenhalten ist, erklärte Petrischak am Beispiel von Wildbienen. Es gebe allein vier Bienenarten, die nur an der Heidepflanze vorkommen. Ohne Heide würden sie in der Region nicht leben.

Neben der Heide steht Lena Hoffmeister auch für den Regionalpark Osthavelland-Spandau, der es sich bundesländerübergreifend zum Ziel gesetzt hat, die Unternehmen und Vereine zu Vernetzen und die touristische Infrastruktur eine gemeinsame landschaftskulturelle Entwicklung zu fördern.

„Gefunden“ hat Lena Hoffmeister Jürgen Hemberger, denn auch seine Gemeinde erhält durch die junge Seeburgerin ein werbewirksames Gesicht. Da sie die erste Heidekönigin ist, habe man noch auf eine große Ausschreibung verzichtet und eher im Kleinen als geeignet angesehene Frauen angesprochen, wie Hemberger verriet. Hoffmeister in an der Heide aufgewachsen, entdeckte sie zu Pferd. Auf ihr Ehrenamt freut sie sich. „Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen in der Döberitzer Heide ist atemberaubend und ich möchte mich dafür einsetzen, dass sie hier in der Region und darüber hinaus noch mehr beachtet und wertgeschätzt wird“, so die Heidekönigin.