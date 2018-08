Bürgermeister hält an Radweg fest

Steffen Göttmann

Falkenberg/Bad Freienwalde (MOZ) Wegen des steigenden Verkehrsaufkommens ist die B 167 zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde für Radfahrer noch gefährlicher geworden als es bisher. Franjk Cylwik lobt daher, das Bemühen der Gemeinde, dass sie die Alternativroute besser pflegt.

Frank Cylwik aus Bad Freienwalde ist ein erfahrener Radfahrer. Der Lehrer arbeitet am Oberstufenzentrum (OSZ) I Barnim in Eberswalde. Die etwa 17 Kilometer vom Wohn- zum Arbeitsort fährt er, wenn es das Wetter zulässt, stets mit dem Fahrrad. „Die B167 nach Falkenberg meide ich seit dem schweren Unfall von vergangener Woche, da hat ein Fahrradfahrer gar keine Chance mehr“, sagt Frank Cywik. Fünf Autos waren in Höhe der Malche in einen Unfall verwickelt.

Frank Cylwik wählt daher die alternative Route über Wendtshof auf einem Deich vorbei am Torz in Richtung Reiherbuschbrücke und von dort in Richtung Bahnhof Falkenberg. Der Lehrer fährt dann in der Regel in Richtung Niederfinow und Stecherschleuse sowie am Treidelweg entlang nach Eberswalde. Die drei Kilometer Umweg nimmt er in Kauf – aus Sicherheitsgründen.

Vor zwei Monaten hatte sich der Lehrer beklagt, dass der Damm fast vollkommen zugewachsen und kaum ein Durchkommen mehr war. Nach dem MOZ-Artikel habe sich dies vollkommen geändert. „Alles ist freigeschnitten. Man sieht rechtzeitig, wo die tiefsten Löcher sind und kann ausweichen“, lobt Frank Cyilwik. Die Falkenberger hätten viel gemacht. Doch zufrieden mit der Situation sei er nicht. Denn eigentlich fehlt eine Verbindung nach Falkenberg.

„Wir haben großräumig das Lichtraumprofil geschnitten“, bestätigte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU), der den Bauhof beauftragt hat. Etwa ein Kilometer Weg auf dem Damm verlaufe auf der Gemarkung von Bad Freienwalde. Dann wechselt der Weg zur Gemeinde Falkenberg. Den Weg an sich zu machen, das könne sich die Stadt Bad Freienwalde derzeit nicht leisten und dies sei auch für die nächsten Jahre nicht geplant. Eine erste Kostenschätzung habe 45 000 bis 50 000 Euro ergeben.

Lehmann hält aber weiter an dem Ziel fest, dass entlang der B 167 ein Radweg gebaut wird. Denn die Umleitung der B 158 über die B 167 wird noch einige Jahre Bestand haben. Denn schließlich soll nächstes Jahr die Brücke abgerissen werden. Danach werden schrittweise die Brücken über die Bahn, den Landgraben und bei Aldi abgerissen und neu aufgebaut. „Wir wollen aber die vom Landesbetrieb Straßenwesen in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie abwarten“, ergänzt das Stadtoberhaupt. „Wir bleiben dran“, gibt sich Lehmann kämpferisch.

Frank Cylwik mag indes nicht so recht daran glauben. Seiner Auffassung nach werde ein Radweg wegen der topografischen Situation so teuer, dass er die Finanzkraft von Bund, Land und Stadt übersteigt. Eine Bürgerinitiative kämpft seit mehreren Jahren für einen Radweg. den Anstoß gab Andreas Krause, Mitarbeiter der Gärtnerei der Stephanus-Werkstätten in Bad Freienwalde. Er empfindet die Situation als sehr gefährlich. Behinderte Beschäftigte der Gärtnerei in Falkenberg fahren nach Dienstschluss häufig mit dem Fahrrad nach Bad Freienwalde und bringen sich in Gefahr. Weil auf beiden Seiten der B 167 Leitplanken sind, können Radfahrer nicht ausweichen.

Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe, bestätigt, dass er die Mitarbeiter seiner Bauveraltung zum Damm geschickt habe, um zu schauen, was mit wenig Aufwand geschnitten werden könnte. Ansonsten sei der Weg vom Falkenberger Bahnhof zur Reiherbuschbrücke asphaltiert worden. Er sei etwas schmaler als vorher, aber reiche aus für den Zweck – Radfahrer und landwirtschaftliche Maschinen. Auch die Falkenberger hoffen auf den Radweg entlang der B 167.