Landwirte bekommen Nothilfe

Silvia Passow

Berlin/Havelland Deutsche Bauern bekommen 340 Millionen Euro Nothilfe, angesichts der Ernteausfälle verursacht durch die wochenlange Dürre. 150 bis 170 Millionen Euro kommen dabei vom Bund, erklärte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch in Berlin. Den Restbetrag sollen die Länder übernehmen. Können die Landwirte der Region nun aufatmen? „Grundsätzlich begrüßen wir, dass die Bundesregierung den Notstand erkannt hat“, sagt Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverband Havelland. Funke möchte aber erst die Unterlagen prüfen, bevor er ein weiteres Statement abgibt. „Wir müssen erst mal das Kleingedruckte lesen. Und ob der Zuschnitt überhaupt auf die Betriebe in der Region passt.“ Er denkt hier an die Milchviehhalter. „Die dürfen auf keinen Fall hinten runterfallen.“ Wie BRAWO bereits berichtete, sorgen die vertrockneten Feldfrüchte nicht nur für Ernteausfälle beim Erzeuger, sie führen auch zur Futtermittelknappheit in der Tierhaltung.