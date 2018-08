Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 1. FC Frankfurt sieht sich am Sonnabend zum Punktspielstart beim FSV Bernau als Oberliga-Absteiger in der Rolle des Gejagten, gegen den sich alle beweisen wollen. Auch für Blau-Weiss Markendorf in der Landesklasse sowie die Mannschaften im Spielbetrieb Ostbrandenburgs ist wieder Anpfiff-Zeit.

Die Last haben die Fußballer des 1. FC Frankfurt nun in der Brandenburgliga angenommen, verspüren aber keinen Druck zum sofortigen Wiederaufstieg. Lust statt Last scheint an der Tagesordnung. „Junge Leute entwickeln, die Mannschaft stabilisieren, Strukturen reinbringen und festigen“, ist sich Axel Geisler mit dem neuen Trainerduo Jan Mutschler/Björn Keller einig. „Wir träumen nicht, haben ein mittelfristiges Konzept über drei Jahre, wollen natürlich oben mitspielen“, so der neue Sportliche Leiter.

Der FSV Bernau ist für die Oderstädter eine wenig bekannte Größe. Die Barnimer belegten in der vergangenen Saison als Aufsteiger einen respektablen 5. Platz, Stadtkontrahent TSG Bernau wurde sogar Dritter. Coach Jan Mutschler hatte den FSV vor zwei Wochen beim letzten Test gegen den BSC Glienicke (3:0) beobachtet. Georg Machut, schon im Vorjahr mit neun Toren bester Schütze, hatte alle drei Treffer besorgt. „Ein schönes Stadion, der FSV hat sich mit erfahrenen Spielern verstärkt“, so sein Eindruck. „Für uns wird es eine schwierige, aber reizvolle Aufgabe im Vergleich auf Augenhöhe, wir sind gut vorbereitet.“

Das nötige Selbstvertrauen für die Partie ab 15 Uhr habe man sich mit guter Pokal-Präsentation beim 3:0-Erfolg in Neustadt/Dosse geholt. „Obwohl wir noch drei Langzeitverletzte haben und fünf Spieler im Aufbautraining, bekommen wir wieder ein ordentliches Team zusammen“, schätzt Mutschler ein. Für Marvin Benno Lähne (18) wird Damian Schobert (19) im Tor stehen. Erstes Heim-Punktspiel ist am 1. September gegen Grün-Weiß Lübben.

In der Ost-Landesklasse beginnt Blau-Weiss Markendorf am Sonnabend ab 15 Uhr zu Hause am Apfelweg gegen den MTV Wünsdorf. Die Gastgeber können mit ihrer Vorjahresbilanz (10. Platz nach schwacher Rückrunde) ebenso wenig zufrieden sein wie die Gäste (14.). „Mit breiterem Kader sind wir jetzt jedoch besser aufgestellt“, schätzt Denny Danowski ein. Manuel Trebbin aus der Ü 35 wird weiter zur Verfügung stehen. „Wir sind motiviert, wollen gut starten, aber Wünsdorf ist ein unbequemer Gegner“, so der Trainer. Im letzten Vergleich hatte es für Blau-Weiss daheim nur ein 2:2 gegeben. Paul Jäkel (23) wird verabschiedet. „Berufsbedingt zieht es ihn mit Freundin nach Dresden“, bedauert Danowski den Weggang des offensiven Ex-FCFlers.

Beim Start der Kreisoberliga (Anstoß Sonnabend ebenfalls 15 Uhr) hat vom Frankfurter Trio nur der SV Union Booßen das Heimrecht. Der Aufsteiger empfängt den VfB Steinhöfel. „Wir wollen nicht wieder postwendend absteigen“, ist sich Coach Frank Gohl mit der Mannschaft einig. „Aber es wird schwer, schon der Auftakt gegen den Vorjahresneunten, gegen den wir in der vorigen Kreisliga-Saison zweimal verloren hatten“, ahnt der 42-jährige Rechtsanwalt-Fachangestellte. Viel werde davon abhängen, wie schnell sich die Zugänge einfügen. Vor einem Jahr hatte Trainer Gohl das Amt von Thomas Liersch übernommen und betreut als Fußball-Abteilungsleiter auch noch die D-Junioren des Vereins.

Der 1. FC Frankfurt II muss beim MTV Altlandsberg ran. Die Bilanz spricht für den Gast (5-1-1) Zuletzt gewannen die Frankfurter 2:0 (A) und 4:2 (H). „Als Ausbildungsteam für die erste Mannschaft müssen wir nicht zwingend aufsteigen, wollen aber wieder unter die besten Drei kommen“, nimmt Trainer Klaus Herpel etwas Druck vom Team, das im Wesentlichen zusammengeblieben ist. „Wir sind gespannt und wollen beim Auftakt nichts anbrennen lassen, sondern gut starten.“ Zwar seien noch einige Spieler im geplanten Urlaub und ein vielversprechender Grieche ist noch nicht spielberechtigt, „aber 13 Mann bekommen wir am Sonnabend zusammen“, so Herpel

Der FC Union muss nur die kurze Fahrt zum FC Eisenhüttenstadt II antreten. Die Frankfurter gelten gegen die gastgebenden „Haudegen“ als Außenseiter, haben in keinem der fünf Pflichtspiele punkten können. Der große Aderlass unter anderem mit dem Weggang von acht A-Junioren samt Trainer zu Lokomotive ist mit Rückkehrern und Zugängen kompensiert worden, schätzt Trainer Hartmut Voigt ein. Der Klassenerhalt ist demnach das demütige Ziel. Die ordentliche Vorstellung beim knappen Pokal-Aus in Wiesenau (1:2 n. V.) „hat richtig motiviert und mich überrascht“, urteilt der Coach.