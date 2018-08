Eine Favoritin, eine Außenseiterin

Christopher Kranich

Frankfurt (Oder) (Kerstin Bechly) Im Fußball ist er vollzogen, jetzt folgen die Handballer mit der 1. Runde im HVB-Landespokal. Frankfurt ist allein im Frauenbereich vertreten – mit dem Frankfurter HC und dem HSC 2000.

Die junge FHC-Truppe um Neu-Trainer Wolfgang Pötzsch trifft in der Paul-Schumann-Sporthalle in Wünsdorf bei Zossen um 12.30 Uhr auf den HV Ruhland/Schwarzheide. Die Favoritenrolle liegt klar auf Seiten des Drittligisten von der Oder, die Schwarzheider hatten die vorige Verbandsliga-Süd-Saison als Fünfte beendet. Der Sieger dieser Partie tritt um 15 Uhr gegen Gastgeber MTV Wünsdorf aus der Kreisliga, Spielbezirk C, an.

„Von der Wertigkeit ist der Pokal für uns ein Spiel wie jedes andere. Wir nutzen ihn als Vorbereitung auf die Liga-Saison und ja natürlich, wir wollen gewinnen“, sagt Wolfgang Pötzsch. Nach gut vierwöchigem Training sieht er die Mannschaft auf gutem Weg, „höheren Ansprüchen zu genügen. Bei Turnieren in Altlandsberg und Markranstädt ist dies phasenweise schon gut gelungen. Es gibt in allen Bereichen noch Defizite, aber die Mannschaft zieht gut mit“, ist der 70-Jährige zufrieden.

Verzichten muss die Mannschaft am Sonnabend auf die junge Ronja Nühse, die sich während eines Lehrgangs verletzt hat und voraussichtlich nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann. Die Kaderplanung für die neue Saison läuft beim FHC noch, einige Zugänge deuten sich an, aber auch Abschiede.

Die Frauen des HSC 2000 Frankfurt empfangen am Sonnabend um 16 Uhr keinen Geringeren als den Vorjahresfinalisten HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst. Die Gäste aus der Nähe von Potsdam spielen in der 4. Liga (Oberliga Ostsee-Spree) und beendeten ihre Debütsaison auf einem starken siebten Platz. Die Mannschaft um Kai Kischel geriet während der Spielzeit nie ernsthaft in Abstiegsgefahr und konnte sich schnell an Tempo und Härte gewöhnen.

Zur neuen Saison mussten die beiden Handball-Dörfer jedoch fünf Abgänge verkraften (u.a. die Kapitänin), die jedoch mit guten Neuzugängen aufgefangen werden sollen. So formulieren die Gäste klar das Ziel, das Final Four erneut zu erreichen und den siebten Platz in der Liga zu verbessern.

Nicht nur deswegen sind die Rollen vor der Partie klar verteilt und die HSC-Frauen der Außenseiter. Dennoch hat das Team von Trainer Michael Schuster nichts zu verschenken und wird sich nicht kampflos ergeben. Viel mehr werden die HSC-Frauen diese Partie als weiteres Vorbereitungsspiel gegen einen starken Gegner ansehen, um bestens gewappnet für den Auftakt in der Brandenburgliga zu sein. Die lange Vorbereitung verlief gut, wenngleich nicht optimal, weshalb dem Pokal eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird. Fans und treue Zuschauer sind zum Pflichtspielauftakt in der Halle der Sabinusstraße herzlich eingeladen.