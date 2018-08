Dynamo kommt mit viel Schwung

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf ein Neues heißt es für das Eisenhüttenstädter Trio am Sonnabend zur Eröffnung der Punktspiel-Saison. Nur Fußball-Landesligist FSV Dynamo hat am 1. Spieltag Heimvorteil.

Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt empfängt am Sonnabend zum Punktspiel-Auftakt den SV Frankonia Wernsdorf. Nach dem Landespokal-Erfolg gegen den BSV Guben Nord (3:1) wollen die Eisenhüttenstädter laut Dynamo-Trainer Dirk Liedtke die gute Stimmung auch ins Punktspiel nehmen. Wenngleich Liedtke bereits unmittelbar nach dem Pokalspiel seine Spieler vor der anstehenden schweren Aufgabe gewarnt hatte. Schließlich habe der Neunte der Süd-Staffel der Vorsaison sich erheblich verstärkt und den Pflichtspiel-Auftakt ebenfalls erfolgreich gestaltet. Er besiegte Brandenburgligist FSV Bernau mit 3:0. Unter anderem holten die Wernsdorfer den Oberliga-erfahrenen Gordan Griebsch. Der ebenfalls Oberliga-erfahrene Stürmer Roland Richter spielt ohnehin bereits seit zwei Jahren dort. Beide liefen jahrelang für Germania Schöneiche auf.

Der Zwölfte der Vorsaison FSV Dynamo muss für sein Heimspiel etwas umstellen, da Jan Kretschmann nicht zur Verfügung steht. Hingegen kommt Daniel Friedrich zurück. Fraglich ist der Einsatz des 18-jährigen Verteidigers Yvan Ghilslain Ngoyou. Wegen Knieproblemen aus dem Landespokalspiel konnte er zuletzt nur eingeschränkt trainieren, das Abschlusstraining am Freitag soll über seinen Einsatz entscheiden. Liedtke: „Vielleicht können wir endlich den Bock umstoßen. In Heimspielen während des Stadtfestes haben wir noch nie gewonnen.“

Nicht so viel Selbstvertrauen aus seinem Pokalspiel konnte Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt mitnehmen. Dennoch hat auch die 0:1-Niederlage beim Landesligisten Hansa Wittstock für die Gäste etwas Gutes. FCF-Trainer Andreas Schmidt: „Dort haben wir gesehen, dass es bei einigen Spielern aus dem Anschlusskader für den Männerfußball noch nicht ganz reicht. Vor allem einige A-Junioren müssen körperlich noch einiges zulegen.“

Zweikampfstärke wird am Sonnabend auch auf dem Petershagener Sportplatz gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf nötig sein. „Es wird schwer. Die Mannschaft haben wir in der Vorbereitung in Wriezen kennengelernt. Sie ist Brandenburgliga-tauglich und spielstark. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir dort mindestens einen Punkt holen.“ Den Optimismus nimmt Schmidt auch aus der Tatsache, dass ihm am Sonnabend wesentlich mehr Akteure zur Verfügung stehen als im Pokal-Wettbewerb. Verzichten muss er weiterhin auf die verletzten Danny Grünberg und Anton Ollesch sowie auf die am Sonnabend privat verhinderten Lukas Szywala, Christoph Nickel, Carsten Hilgers, Kevin Kahlisch und Benjamin Lommatzsch.

Ebenfalls aus dem Pokal-Wettbewerb ausgeschieden ist Landesklasse-Vertreter Müllroser SV. Er hatte beim Kreisoberligisten VfB Steinhöfel mit 1:3 verloren. „Die Niederlage war völlig verdient. Nur mit den ersten fünf Minuten war ich zufrieden. Da war der Ball gut gelaufen und die Mannschaft hat gut nach vorn gespielt. Danach bekam Steinhöfel die Oberhand. Diese Spieler waren bissiger, gieriger und williger. Wir waren zwar dort nur zu Elft, doch das soll nicht als Entschuldigung dienen“, erklärt MSV-Trainer Dirk Herrgoß.

Immerhin mit drei Wechselspielern reist Herrgoß am Sonnabend zur SG Niederlehme an. Das wären Nico Schreck, der in der Vorbereitung erst einmal trainiert hat, Alt-Herren-Spieler Andreas Vierling und der nach seinem Rücktritt im Sommer reaktivierte Björn Koch. „Björn Koch hat überhaupt nicht trainiert. In dieser Situation stellt er sich zur Verfügung, nur wollte er nicht von Anbeginn spielen“, erklärt Herrgoß. Während der Müllroser Trainer vom langjährigen Kapitän nicht allzu viel fordern kann, erwartet er von den anderen mehr: „Ich will eine Reaktion sehen, damit man den Siegeswillen sieht. Wenn die Spieler den Kampf annehmen, sollten wir nicht chancenlos sein.“

Allerdings muss Herrgoß erneut auf einige Akteure verzichten. Tobias Karge weilt im Urlaub, Tino Heering ist angeschlagen, Eric Sellin weiter am Fuß verletzt. Dafür werden voraussichtlich Paul Herrmann, Christopher Krüger und Marc Beckmann wieder zum Team stoßen.