Pflichtspiel-Auftakt für Schlaubetaler

Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) Am Sonnabend starten sowohl die Männer als auch die Frauen der HSG Schlaubetal-Odervorland in die neue Handballsaison. Für beide Teams steht dabei eine Woche vor dem Punktspielstart die 1. Runde im Pokal des Handball-Verbandes Brandenburg auf dem Programm. In der 1. Runde im Handball-Landespokal-Wettbewerb treffen die Männer der HSG Schlaubetal-Odervorland in Dahlewitz in einer Viererstaffel auf die Vertretungen HC Spreewald (Brandenburgliga), Blau-Weiß Dahlewitz (Verbandsliga Süd) und Märkischer BSV Belzig (Verbandsliga Süd). Ab 14 Uhr spielen die Schlaubetaler gegen den Märkischen BSV Belzig. Entsprechend den Regularien des HVB spielt der Sieger dieser Partie entweder um Platz 1 gegen den Sieger des Spiels HC Spreewald gegen Blau-Weiß Dahlewitz oder um Platz 3 gegen den Verlierer.

Wie vom sportlichen Leiter der HSG und zugleich Trainer der 1. Männermannschaft Michael Stalla zu erfahren war, wird die HSG zu diesem Turnier nicht ihre spielstärkste Vertretung entsenden. Vielmehr sollen vorrangig die Spieler der neu gegründeten 2. Männermannschaft zum Einsatz kommen.

„Das hat nichts mit einer Missachtung der Wertigkeit des HVB-Pokals zu tun, sondern ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass unsere 1. Mannschaft mit ihren vielen Neuzugängen später als ursprünglich geplant den Trainingsbetrieb in der Halle aufnehmen konnte. Deshalb liegt die Priorität im Männerbereich vor allem darauf, dass sie topfit zum Punktspielstart am 8. September auflaufen kann. Dagegen ist es für die 2. Männermannschaft sehr wichtig, sich Spielpraxis zu holen und den Zustand der Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu testen. Und dafür halten wir den HVB-Pokal genau für richtig. Zumal auch deshalb, weil die aufgebotenen Spieler mit Sicherheit alles daran setzen werden, um sich gegen starke Gegner zu beweisen.“

Dagegen haben die Frauen der HSG Schlaubetal-Odervorland Heimrecht und treffen am Sonnabend um 13.30 Uhr auf den Brandenburgligisten Lok Rangsdorf. Ursprünglich sollte in einer Dreiergruppe beim HC Spreewald gespielt werden, aber die Spreewälderinnen haben ihre Mannschaft sowohl für den Punktspielbetrieb als auch im HVB-Pokal-Wettbewerb zurückgezogen.

Sicherlich sind die HSG-Frauen in diesem Spiel als Verbandsligist der Außenseiter gegen die klassenhöheren Rangsdorfer. Diese waren in der abgelaufenen Saison zwar nur Zehnte, erspielte sich aber immerhin 13 Pluspunkte. Insofern gebührt den Rangsdorferinnen sicherlich die Favoritenstellung.

Die HSG-Frauen werden jedoch alles daran setzen, um dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Denn das Team des Trainerduos Ute Wagner/Matthias Gliese möchte wieder an alte Stärken und die gute Startphase der vergangenen Saison anknüpfen. Insofern ist dieses Spiel für die Müllroserinnen ein guter Test für die am 15. September beginnende Punktspielsaison.