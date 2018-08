Zahl der Kitaplätze in Berlin im vergangenen Jahr gestiegen

dpa

Berlin (dpa) Die Zahl der Kitaplätze in Berlin ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Am 1. März 2018 standen in 2560 Kitas rund 174 000 Betreuungsplätze zur Verfügung, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Demnach erhöhte sich die Zahl der Plätze im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent.

Fast 167 000 Kinder besuchten im vergangenen Jahr Angebote, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Davon waren über 160 000 Kinder in öffentlichen und freien Einrichtungen untergebracht. Etwa 52 000 Kinder unter drei Jahren befanden sich in Tagesbetreuung oder der Tagespflege. Rund 99 000 betreute Kinder waren im Alter zwischendrei bis unter sechs Jahren und über 15 000 Kinder zwischen sechs und zehn Jahre alt. Zwei Drittel der Kinder unter sechs Jahren wurden in Berlin ganztägig betreut.