Vorschläge zur Lärmminderung

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wo gibt es in Oranienburg den meisten Lärm und was lässt sich dagegen tun? Die Stadtverwaltung schreibt nun nach 2008 und 2013 den sogenannten Lärmaktionsplan in seiner dritten Phase fort. Grundlage ist der Lärmaktionsplan des Landesumweltamtes, der besonders vom Lärm belastete Straße zeigt, für die Lärmminderungen geplant werden sollen oder können. Das Bundesimmissionsschutzgesetz schreibt die Lärmaktionspläne und eine Bürgerbeteiligung vor. Diesmal geht es nach den Hauptstraßen mit der größten Verkehrsbelastung um Straßen mit einer Belastung von mindestens 8 000 Fahrzeugen pro Tag. Hier gilt ein Lärmpegel, der zwischen 55 und 65 Dezibel liegt als potenziell gesundheitsgefährdend. Erhöhter Handlungsbedarf besteht, wenn etwa 1 400 Personen am Tag und nachts rund 2 200 Personen betroffen sind.

Zur ersten Informationsveranstaltung erschienen am Mittwoch elf Bürger, darunter ein Stadtverordneter und sieben Anwohner der Straße Am Bahnhof in Sachsenhausen, die sich über den seit Jahren zunehmenden Schwerlastverkehr beklagten. Deshalb lautete auch die erste Frage: „Wann wird unsere Straße neu gemacht?“ Wiederholt seien die Anwohner vertröstet und die Baumaßnahme verschoben worden.

Stadtplanungschef Christian Kielczynski machte deutlich, wie schwierig manchmal die Umsetzung von Plänen ist, insbesondere dann, wenn mehrere Behörden beteiligt sind. So warten die wesentlichen Maßnahmen der zweiten Phase des Lärmaktionsplans noch auf die Genehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde des Kreises: Die Anordnung von Tempo 30 in Abschnitten von Berliner-, Bernauer-, Breiter-, Sachsenhausener- und Lehnitzstraße sowie in der Havelstraße. Weniger Tempo bedeutet weniger Lärm, machten Kielczynski und die Vertreter des mit der Lärmaktionsplanung beauftragten Büros deutlich. Bei einer Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h entsteht eine durchschnittliche Lärmminderung um 2,4 Dezibel, sagte André Mundt vom beauftragte Büro. Den Autolärm an der Sachsenhauser Straße konnten die Anwesenden im Regine-Hildebrandt-Haus bei geschlossenen Fenstern live erleben. Hinzu kam das Stühlerücken auf PVC-Boden von mindestens 30 Chormitgliedern, die zuvor im Nachbarraum geprobt und dabei für schönen Lärm gesorgt hatten.

Die bereits vorliegende Lärmkarte für Oranienburg zeigt sehr eindeutig, dass der größte Lärm dort entsteht, wo Autos schnell fahren. Das sind beispielsweise die Oranienburger Chaussee nach Schmachtenhagen und vor allem die B96-Ortsumfahrung, die zu erheblicher Lärmbelastung in Eden führt. Eine Germendorferin beklagte aber auch den zunehmenden Verkehr im Ort, insbesondere durch Lkw und große landwirtschaftliche Fahrzeuge. Als „Hotspot“ des Lärms war unter anderem die Berliner Straße im Kreuzungsbereich mit der Walther-Bothe-Straße markiert.

Von anwesenden Bürgern angeregt wurden auch Verbesserungen für den Fahrradverkehr, die zu einer Reduzierung des Autoverkehrs und damit zu Lärmminderung führen kann. Bemängelt wurde beispielsweise der kombinierte Geh- und Radweg in der Friedensstraße und die Situation an den Kreisverkehren, die Radfahrer an jeder Einmündung zum Halten und Warten zwingen. Das sei der von Autofahrern geprägten Kreisverkehrsbehörde geschuldet, sagte Kielczynski, der aber auch deutlich machte, dass die bislang überwiegend positiven Erfahrungen mit dem modernen Kreisverkehr an der Rungestraße zu einem Umdenken führten. Auch dort gibt es nun zur Freude der Anwohner weniger Lärm.

Verkehrslärm entsteht auch durch Züge. Doch für die Bahntrasse durch die Stadt erstellt die Bahn eigene Lärmaktionspläne. Derzeit kommt die Planung zur Umsetzung, sagte Kielczynski. Zwischen Sachsenhausen und Heidestraße werden Lärmschutzwände errichtet. Südlich davon bis zum Bahnhof soll der Schallschutz später installiert werden.

Innerhalb der nächsten 14 Tage können Anregungen zum Lärmaktionsplan unter info@oranienburg.de eingebracht werden. Die nächste Informationsveranstaltung findet am 26. September um 17 Uhr im Regine-Hildebrandt-Haus, Sachsenhausener Straß 1, statt.