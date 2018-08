MOZ

Herzberg Ein Stück Wald stand am Donnerstagabend in der Nähe von Herzberg in Flammen. Gegen 21.15 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Bei Eintreffen der freiwilligen Retter brannte der Waldboden auf einer Fläche von 50 mal 50 Metern. Die Kameraden brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 1 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.