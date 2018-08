Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Kriminalpolizei ermittelt weiter im Fall eines Exhibitionisten, der sich am 4. April gegen 18 Uhr einer Joggerin, bei der es sich um eine Polizeibeamtin in Zivil handelte, im Neuruppiner Stadtpark zeigte. Der Mann konnte unerkannt mit einem schwarzen Fahrrad entkommen. Die Frau konnte ihn noch an der Jacke packen. Um nicht aufgehalten zu werden, zog er sie aus und ließ sie zurück. Bei dem Kleidungsstück handelt es sich um eine blau-graue Herrenjacke der Marke TomTailer in der Größe XL. Der Mann war etwa 60 Jahre alt, schlank mit Bauchansatz und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte graues Haar und eine sogenannte Igel-Frisur. Zudem trug er einen schwarz-grauen Schnurrbart. Wer kennt diese Jacke oder kann Angaben zu dem Besitzer machen? Wer hat einen Mann mit dieser Jacke im Frühjahr in Neuruppin oder Alt Ruppin gesehen? Hinweise gehen an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin der Rufnummer 03391 3540.