Neuer Kritikbrief beschäftigt Berliner SPD

dpa

Berlin (dpa) Angesichts sinkender Umfragewerte wächst die Unruhe in der Berliner SPD. Zwei Sozialdemokratinnen haben einen neuen Brief zur Zukunft der Partei online gestellt. Die Umfragewerte von Partei und Spitzenpersonal seien „auf allen Ebenen im Keller“, schreiben die SPD-Vizefraktionschefin Clara West und die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Lichtenberg, Birgit Monteiro.

Die SPD habe schon mehrfach richtig analysiert, dass ihnen gute Sacharbeit nicht angerechnet werde. „Dennoch scheinen wir in unserer Verzweiflung zu glauben, dass man mit geschlossenen Augen weitergehen könnte, bis bessere Tage anbrechen. Wer das tut, wird abstürzen oder untergehen“, warnen die beiden in dem Brief, über den am Freitag die „Berliner Zeitung“ berichtete. Die SPD sei „führungs- und orientierungslos“.

Die von Michael Müller geführte SPD regiert in der Hauptstadt derzeit mit Grünen und Linken. Die Partei holte zum Beispiel bei Wahlen in den 1960er Jahren in West-Berlin noch die absolute Mehrheit. Bei der letzten Wahl des Abgeordnetenhauses kam sie 2016 dagegen noch auf 21,6 Prozent. Das war ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegszeit. Eine Forsa-Umfrage von Juli sieht die SPD derzeit bei 17 Prozent.

Für viele dränge sich der Eindruck auf, es gehe beim Regierungshandeln in Berlin „nur noch um Unisextoiletten und schon lange nicht mehr um relevante Gerechtigkeitsfragen“, kritisieren West und Monteiro. Im Moment säßen fast alle „verschanzt in den Wagenburgen“ älterer oder neuerer Lager. „Es ist eine bittere Erkenntnis, aber eine Welt ohne SPD ist leider durchaus möglich.“ In dem Text „Führung gesucht“ fordern sie mehr Tatendrang und einen breiteren Personalpool der Partei.

Erst im Mai hatten sieben Mitglieder der SPD den Kurs der Partei kritisiert. Zu den Autoren gehörte der frühere Senatskanzlei-Chef und heutige Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Björn Böhning. In dem Papier wurde ein Programm „aus Tausend Spiegelstrichen“ beklagt, das keine Orientierung gebe. Darauf reagierten nun andere Mitglieder in einem Blog-Beitrag, über den der „Tagesspiegel“ berichtete.

Regierungschef Müller hält nichts davon, innerparteiliche Debatten über die Zukunft der kriselnden SPD mit offenen Briefe und Blogeinträgen zu führen. Wenn man eine bessere Kommunikation fordere, müsse das „in alle Richtungen so sein“, sagte Müller am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dann müsse man ihm diese Briefe „auch mal zur Kenntnis geben“.

„Ich kenne sie auch nur aus der Zeitung“, sagte Müller. Er glaube, dass dieser Weg die Partei momentan nicht weiterbringe. Derzeit mache eine Kommission eine engagierte Arbeit zur Erneuerung der Partei. „Und diese Beiträge können gut und richtig sein. Aber sie gehören in die Kommission und nicht in die Zeitung.“ Die SPD werde weiter gebraucht, zeigte er sich überzeugt.