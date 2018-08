Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann tritt beim Herbstfest auf

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Sängerin Anna-Maria Zimmermann, Zweifelderball-Turnier, Alba-Mobil: Mit zahlreichen Höhepunkten lockt das Hohen Neuendorfer Herbstfest am zweiten Septemberwochenende sicher wieder Massen um das Rathaus, in die Stadthalle und auf den Wildbergplatz.

„Das Herbstfest darf nicht sterben!“ Das haben viele Hohen Neuendorfer ausdrücklich an Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) herangetragen. Nun soll es auch so sein: Die 26. Auflage des dreitägigen Festes steht bevor, und das Stadtoberhaupt bittet die Anwohner schon jetzt um Verständnis, wenn es an den drei Tagen laut zugeht und die Absperrungen zu Beeinträchtigungen führen. Die Organisatoren wirbeln schon seit Monaten, damit mit vom 7. bis 9. September alles passt: Ulrich Kaps von der Hennigsdorfer S&T-Veranstaltungsservice ist für das Geschehen draußen zuständig und Christopher Krähnert von der Berliner Boomlab Gesellschaft für die Gewerbemesse in der Stadthalle.

Als Sponsoren hat die Stadt wieder die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) und die Energie Mark Brandenburg (EMB) gewinnen können. Dadurch kann einmal mehr ein musikalischer Höhepunkt geboten werden: Die bekannte Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann tritt am Festsonnabend um 15 Uhr auf der Bühne am Rathaus auf. Vielen ist sie von „Deutschland sucht den Superstar“ ein Begriff. Seit einigen Jahren ist Zimmermann, die bei einem Hubschrauberabsturz schwer verletzt wurde, im Fernsehen oft in Schlagersendungen, aber auch in einer Diskothek auf Mallorca zu sehen. Sechs Alben hat sie bereits veröffentlicht. „Einfach Anna!“ hieß 2010 das erste Album, „Sorgenfrei“ das jüngste (2018).

Musik gibt es schon am Freitag mit der Indie-Punk-Band „Weltraum Power“, zur Party am Freitagabend legt DJ Sven auf. Die Bühne am Rathaus gehört am Sonnabend auch den Vereinen der Stadt, beispielsweise dem Chor der Waldgrundschule und der Band „Rattlesnake“ der Musikschule. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr fehlt natürlich nicht. Er feiert sein 60-jähriges Bestehen auf dem Fest.

Olaf Neupert, Marktdirektor der MBS, zeigt einen Basketball mit Autogrammen vor. Den lässt er nicht aus der Hand, aber er dient als Symbol für den Besuch des beliebten Alba-Mobils. Neben der Stadthalle wird ein Basketballparcours aufgebaut. Neupert hat zudem Freikarten für das Saisoneröffnungsspiel von Alba gegen Vechta, das am 15. September in der Oranienburger MBS-Arena stattfindet, für die Tombola beigesteuert. Die AOK wird ebenfalls vor Ort vertreten sein, denn zum Sport gehört auch die gesunde Ernährung.

Apropos Gesundheit: Blutkrebs zu besiegen, hat sich die DKMS vorgenommen. Das ist ein großes Vorhaben, aber wer sich registrieren lässt, kann die Chance vergrößern, dass für Menschen, die an Leukämie erkrankt sind, ein Stammzellspender gefunden wird. Mit einem Stand wird die DKMS vor Ort sein, kündigt Babette Gebhardt an. Eine große Typisierungsaktion hatte es für den Hohen Neuendorfer Jungen Nick in der Stadt schon gegeben. Dem 13-Jährigen gehe es nach der Transplantation von Stammzellen übrigens gut, sagt Babette Gebhardt. Nick könne schon wieder Tischtennis spielen.

Wieder kann sich jeder bei der einen oder anderen Sportart ausprobieren – das Konzept kam in den vergangenen Jahren gut an. Wer alle Sportarten der Rallye von Leichtathletik über Bogensport, Floorball bis zum Radsport absolviert, bekommt eine Medaille. Am Sonntag ist es außerdem möglich, auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Der Verein D 170 zeigt wie jedes Jahr seine Rassekaninchen.

In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Wildbergplatz „bespielt“. Wichtig für die Festgäste ist dabei, dass sie die Bundesstraße 96, die nicht gesperrt werden kann, nicht überqueren, sondern mittels Unterführung die Straßenseite wechseln. Thomas Kaps hofft aber auch auf Regen, denn nur dann darf das geplante Höhenfeuerwerk am Sonntagabend stattfinden. Alkohol und Rauschmittel sind für Jugendliche auch in diesem Jahr wieder tabu, kündigt Stadtsprecherin Ariane Fäscher Kontrollen an.

Forst Borgsdorf richtet zum sechsten Mal die Tombola aus. Es lohnt sich, das Glück zu versuchen. Hauptgewinn ist eine Reise im Wert von 4 000 Euro, berichtet Michael Reichert, der zweite und dritte Preis sind Fahrräder im Wert von 650 und 550 Euro. Es gibt einen Fernseher und weitere 50 Sachpreise im Wert von mindestens 50 Euro haben Sponsoren gestiftet. Ein Los kostet drei Euro, die Trommel steht im Rathaus. In allen Stadtteilen gibt es Verkaufsstellen – 4 000 Lose sind es insgesamt.