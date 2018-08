Bürokratische Posse um Suppenladen in der Kreisstadt

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Behördenposse um den Suppenladen von Gudrun Fromm in der Schulstraße geht weiter. Die Bürokratie lässt die Ladeninhaberin langsam verzweifeln. Niemand kann sagen, wann ihr Geschäft öffnen darf.

An manchen Tagen ist Gudrun Fromm wirklich mit den Nerven am Ende. Am liebsten wäre ihr dann, sie wäre das Wagnis mit der Eröffnung eines eigenen Ladens nie eingegangen. Dabei lief alles so gut. Sie fand einen Ladenbauer, der das Geschäft nach ihren Vorstellungen einrichtete. Über die Wirtschaftsförderung erhielt sie europäische Fördermittel. Freunde gratulierten und sagten Unterstützung zu. Suppenfans freuten sich auf das tägliche Angebot, das es bislang nur freitags auf dem Wochenmarkt gab. Doch kurz vor der Eröffnung sorgte die Kreisverwaltung für eine riesige Enttäuschung.

Der Baubehörde war aufgefallen, dass die für den Betrieb notwendige Kampfmittelfreiheitsbescheinigung nicht vorlag. Zwar wurde das Grundstück für den 1992 im Auftrag der Telekom erfolgten Neubau komplett auf mögliche Bomben abgesucht, doch verlangt die Baubehörde eine neue Kampfmittelfreiheitsbescheinigung bei einer Nutzungsartenänderung. Diese lag vor, weil zuvor in dem Laden Unterwäsche verkauft wurde. Doch der Behörde war das Fehlen der Bescheinigung erst kurz vor der Ladeneröffnung aufgefallen. Auch bei früheren Ladenwechseln war darauf nicht geachtet worden. Diesmal aber müssen Gudrun Fromm und Mitinhaber Hans-Jürgen Schreier das Amtsversäumnis ausbaden.

„Ich ärgere mich über die Ungerechtigkeit“, sagt Gudrun Fromm. Denn die anderen Geschäfte und Büros in dem Haus sind jeden Tag und seit Jahren geöffnet. Auch eine Sprachschule, die täglich von Dutzenden Menschen besucht wird, befindet sich in dem Gebäude. Der Suppenladen wurde aufwendig und mit Maschinen umgebaut. Trotzdem verlangt die Kreisbaubehörde die Kampfmittelfreiheitsbescheinigung. Der zuständige Dezernent Egmont Hamelow (CDU) bestehe weiterhin darauf.

In einem Gespräch habe er gesagt, dass eine Kampfmittelsondierung nur für den Laden nicht ausreiche, sondern für das gesamte 2 000 Quadratmeter große Grundstück erfolgen müsse. Mit Verweis auf die eingestürzte Brücke von Genua habe Hamelow betont, wie notwendig Gründlichkeit sei. Natürlich ist der Genua-Vergleich abwegig. Doch auf Anfrage erklärte die Kreisverwaltung knapp: „Der Bauantrag ruht, solange keine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorliegt.“

Wann sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst um das Grundstück in der Schulstraße kümmern kann, ist völlig offen, eine monatelange Hängepartie nicht ausgeschlossen. Mit Grausen denkt Gudrun Fromm an den Winter. „Ich will bei Frost nicht jeden Tag im Wagen stehen“, sagt die Veltenerin, die sich ja aus diesem Grund den Traum vom eigenen Laden erfüllt hatte. Jetzt bringt Hans-Jürgen Schreier jeden Vormittag sauberes Geschirr zum Wagen, Gudrun Fromm verkauft und räumt abends den Wagen zum Putzen aus. „Das ist mühselig“, sagt sie.

Wirtschaftsförderung hatte Gudrun Fromm sich anders vorgestellt. Nächste Woche trifft sie sich mit Nicole Walter-Mundt (CDU), der Vorsitzenden des Petitionsausschusses im Kreistag. Aufgeben will Gudrun Fromm nicht. „Wir haben so viel Zeit, Mühe, Kraft und Geld in unsere Idee gesteckt. Ich will den Laden auch eröffnen.“