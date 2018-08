Außergewöhnliche Klangerlebnisse am Schloss Liebenberg

Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Eine Kuh macht Muh, ein Klavier-, Cello- oder Gambespieler macht Musik. So ungewöhnlich der Vergleich auch sein mag, mit einer Lila-Kuh auf dem Werbebanner wirbt das Liebenberger Musikfestival und lädt fürs Wochenende zu einem besonderen Musikvergnügen ein.

Das Fest hat tatsächlich manche Überraschung zu bieten, wie Elina Albach und Steven Walter als künstlerische Leiter des Festes versprechen: eine Hornistin im Teich und einen Klangkreis, in den sich die Gäste setzen oder legen können, um in den Himmel zu blicken und Musik mit allen Sinnen zu genießen.

Auf der Suche nach einer neuen konzeptionellen Ausrichtung für das Musikfest wollte die DKB-Stiftung, der Gut und Schloss Liebenberg gehören, neue Klangwege beschreiten und hat als Partner dafür das Podium Esslingen gewinnen können. Dessen Ansatz ist unter anderem die musikalische Ausrichtung des Festes auf die Region, die Landschaft, aber auch die Geschichte, wie Elina Albach erklärt. So dürfen sich die Gäste beim Eröffnungskonzert „Land im Fluss“ am Sonnabend auf ein spannendes Duell flämischer und slawischer Musik freuen. Flämische Musik, weil Neuholland von flämischen Glaubensflüchtlingen urbar gemacht wurde. Deren Musik wird nun in Kontrast zur Musik der Slawen gesetzt.

Doch es wird nicht Stück an Stück gereiht. Die Musiker verbinden die Darbietungen durch Improvisationen, um daraus ein neues Miteinander zu entwickeln, das schließlich mit dem Auszug aus dem Konzertsaal sein Ende findet, wenn sich Musiker und Gäste gemeinsam auf den Weg Richtung Eden machen. Eine Anspielung auf den Paradiesgarten ebenso, wie auf die gleichnamige Siedlung in Oranienburg, wo sich naturverbundene Kolonisten niederließen, um sich ihr Eden zu schaffen. Ganz im Gegensatz zum „normalen“ Konzertsaal, werden die Musiker auch nicht alle auf der Bühne sitzen, sondern im Raum verteilt.

Ein weiterer Ansatz des Podiums Esslingen ist, dass klassische Musik keineswegs elitär sein muss. „In der Regel ist es bei klassischen Konzerten so, dass die Musiker auf der Bühne sitzen und die Gäste zu ihnen emporschauen. Das wollten wir nicht. Deshalb bieten wir die Musik an unterschiedlichen Orten an und laden die Gäste dazu ein, einfach stehenzubleiben oder sich zu setzen“, erklärt Steven Walter das Konzept. Beim Klangkreis werden die Musikfreunde dazu eingeladen, sich in den Kreis zu setzen. Acht Lautsprecher bilden ein Rund, in dem Liegestühle zum Verweilen einladen. Wer will, kann aber auch seine Picknickdecke ausbreiten und sich hinlegen. Durchaus gewünscht ist im Anschluss an den Auftritt das Gespräch mit dem Musiker bei einem Bier oder einem Glas Wein.

Ergänzt wird das Konzerterlebnis durch ein umfangreiches Begleitprogramm im Park und auf dem Gutsgelände. Es gibt Ausstellungen, Führungen und Mitmachaktionen. Die Oberhaveler Landfrauen werden einen Einblick geben, wie die Menschen in der Region früher lebten.

Eröffnet wird das Musikfest am Sonnabend um 19 Uhr mit dem Konzert „Land im Fluss“ in der Musikscheune. Den Sonntag können Besucher ab 11 Uhr auf dem weitläufigen Gelände verbringen. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter Musikfest Liebenwalde auf der Internetseite www.dkb-stiftung.de.