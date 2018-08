In der Straße am See wird wieder gebaut

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) In der Straße „Häuser am See“ in Liebenwalde wird wieder gebaut – und das sorgt bei einigen Anwohnern für Irritationen. Denn eigentlich waren für dieses Jahr keine Bauarbeiten angekündigt. Der von der Zehdenicker Straße abgehende Straßenbereich war in den zurückliegenden Jahren erst ausgebaut worden, inklusive der Erneuerung der Trinkwasser- und Abwasserleitungen.

Dass die Stadt und der Trink- und Abwasserzweckverband (TAV) dabei Hand in Hand arbeiten, hat in Liebenwalde Tradition. Denn es spart Geld, wenn im Zuge des Straßenbaus gleich die im Boden liegenden Leitungen erneuert werden. Genau das wurde gemacht.

Die alte, noch aus DDR-Zeiten stammende Asbestleitung mit einer Größe von DN 100 wurde durch eine neue gleicher Größe aus Kunststoff ersetzt und endet dort, wo noch eine kleinere DN-80-Leitung im Boden liegt. Diese hat im Gegensatz zur neu verlegten Leitung einen Durchmesser von nur 80 Millimetern und trifft am Ende der Straße wieder auf eine 100er-Leitung. Außerdem ist die alte Leitung in die Jahre gekommen und entsprechend störanfällig. „Wir wollen unseren Kunden eine konstante Belieferung mit Trinkwasser garantieren, deshalb war klar, dass das Zwischenstück ausgetauscht werden muss. Denn durch den größeren Querschnitt fließt auch mehr Wasser, und das könnte zu Rohrbrüchen in den kleineren Leitungen führen“, erklärt TAV-Geschäftsführerin Jana Trampe. Deshalb war der Lückenschluss zwischen den beiden neuen Leitungsabschnitten laut Wirtschaftsplan des TAV auch schon geplant, allerdings erst für 2021. 2018 sollten Leitungsverlegungen in der Seestraße und im „Grünen Weg“ erfolgen, weil dort parallel dazu die Straßen ausgebaut werden sollten. Da die Stadt diesen Ausbau jedoch verschieben musste, hat nun auch der TAV umgeplant. Der Leitungsbau im „Grünen Weg“ und in der Seestraße erfolgt später, die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Straße „Häuser am See“ ist bereits im Gange. Die neue Leitung liegt schon im Boden, denn sie wurde im sogenannten Bohrspülverfahren verlegt. Auch die Druck- und Hygieneprüfungen wurden erfolgreich abgeschlossen. Damit kann die Leitung in Betrieb genommen werden. Das heißt, nun können die Eigentümer ihre Hausanschlüsse von der alten auf die neue Leitung umklemmen lassen. Das kostet rund 500 Euro, die jeder Eigentümer alleine tragen muss. Denn so ist es laut der Satzung des Trink- und Abwasserverbandes geregelt. Die alte Leitung wird, wenn alle Hausanschlüsse gewechselt wurden, versiegelt und bleibt im Boden liegen.