Polizei fahndet nach gestohlenem Troll

MOZ

Wittstock Ein Wittstocker hat am Freitagmorgen eine Strafanzeige wegen Diebstahls bei der Polizei erstattet. Ihm sei die Figur eines nordischen Trolls entwendet worden. Er hatte die Plastik vor einem Wohnhaus der Straße An der Glinze aufgestellt. Die Figur war etwa 1,20 Meter groß und wog 50 Kilogramm. Der Wert des norwegischen Produkts soll bei etwa 3 000 Euro liegen. Zeugen, die Angaben zur Tat beziehungsweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Trolls machen können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion in Neuruppin unter 03391 3540 zu melden.