Ortsbeirat sucht neuen Standort für Löwenberger Weihnachtsmarkt

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Obwohl die sommerlichen Temperaturen überhaupt nicht zum Thema passten, diskutierten die Mitglieder des Löwenberger Ortsbeirates über den Weihnachtsmarkt. Das Datum dafür steht mit dem 8. Dezember bereits fest. Noch unklar ist indes, wo der Markt stattfinden soll. In den zurückliegenden Jahren wurde auf dem Gelände an der Kirche gefeiert, als Alternative steht nun das Areal vor dem Bürgerhaus zur Diskussion.

Die Überlegungen der Kommunalpolitiker sind eher pragmatisch, denn mit dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus gibt es dort eine befestigte Fläche, auf der ohne große Probleme Stände aufgestellt werden können. Alternativ könnte der Schulhof für den Tag zur Parkzone umfunktioniert werden. Auch Sanitäranlagen sind am Bürgerhaus vorhanden. Also könnte auf Dixie-Klos verzichtet werden, so die Überlegungen. Noch wichtiger war den Mitgliedern des Gremiums allerdings, dass durch den Umzug auf zusätzliche Verkehrssicherungen verzichtet werden könnte, die im Bereich der Kirche unerlässlich sind, weil dort die Bundesstraße 96 an das Gelände angrenzt.

Ein weiterer Vorteil wäre, dass am neuen Standort auch die Schule mit in das weihnachtliche Geschehen eingebunden werden könnte – zum Beispiel mit einem Anspiel oder Weihnachtsprogramm als Eröffnung des Marktes. Während im Bürgerhaus dann Lieder und Gedichte zu hören sind, könnten draußen die wärmenden Feuer entzündet werden und die Stände öffnen, so der Vorschlag. Grundsätzlich konnte Schulleiter Alex Klicks dem Vorschlag einiges abgewinnen. Doch müsse das noch im Detail besprochen werden, so seine salomonische Antwort an den Beirat.

Genau das soll nun in den nächsten Wochen gemacht werden, und zwar mit den ortsansässigen Vereinen, mit den Chören und der Kirche.

Denn erst wenn die Standortfrage geklärt ist, kann wirklich mit den Vorbereitungen für den Löwenberger Weihnachtsmarkt begonnen werden. Als „Plan B“ bliebe allerdings nur das Kirchengelände.