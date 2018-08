Greifen-Apotheke begeht Jubiläum

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Am 24. August 1993 gründete Fachapothekerin Dr. Ute Ramin in der Zehdenicker Amtswallstraße 1 die Greifen-Apotheke. Von Anfang an prägen fachliche Kompetenz und persönliche Zuwendung aller Mitarbeiter das Verhältnis zu den Patienten und Kunden. Mit ihrem pharmazeutischen Wissen sind sie auch Partner der Ärzte. Inzwischen sind es sieben Mitarbeiterinnen, zwei von ihnen kamen schon während der Ausbildung und wurden danach übernommen.

Das Team der Greifen-Apotheke engagiert sich für die jährlichen Aktionstage zum Gesundheits- und Venencheck, die immer regen Zuspruch finden. Seit vielen Jahren pflegt die Greifen-Apotheke Kontakte zur Kita Knirpsenland und zur Linden-Grundschule in Zehdenick. Mit viel Liebe und Engagement gestalten die Kinder Schaufenster, die viel Aufmerksamkeit finden. Mitarbeiter der Greifen-Apotheke unterstützen mit anschaulichen Vorträgen zu gesundheitlichen Themen Projekttage in der Schule. Sicher wird das Team um Dr. Ute Ramin auch in Zukunft ein kompetenter Ansprechpartner in Gesundheitsfragen vor allem für die Menschen in der Region sein.