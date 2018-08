dpa

Wittenberge (dpa) Feuerwerk, Lasershow und ein Bootsrennen zwischen Bürgermeistern und Landräten: Unter dem Motto „Leinen Los zum Landesfest“ wird in Wittenberge das diesjährige Brandenburg-Fest gefeiert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eröffnet am Samstag (11 Uhr) gemeinsam mit dem Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Herrmann (parteilos), das zweitägige Fest in der Prignitz. Zum Festwochenende erwarten die Veranstalter bis zu 80 000 Besucher.

Im Mittelpunkt des Landfestes steht das Wasser. So wird es neben verschiedenen Wassersportarten wie Kanufahren und „Stand Up Paddling“ auch ein Bootsrennen der Bürgermeister und Landräte geben. Mehr als 15 Wettkämpfer sind angemeldet, teilten die Veranstalter mit.

Höhepunkt des Festes wird eine Lasershow mit anschließendem Feuerwerk sein. Ab 21.30 Uhr wird auf einer 80 Meter langen Wasserwand am Nedwighafen die Geschichte der Prignitz und des Landes gezeigt.