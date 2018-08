Meyhöfers Gasthaus in Kremmen schließt zum Jahresende

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Ende des Jahres schließt „Meyhöfers Gasthaus“ in Kremmen. An den Gästezahlen liege es laut Betreiber nicht. Personalnot und ein persönlicher Grund sind verantwortlich für das Aus des Hauses, das in seiner heutigen Form am 2. April 1995 eröffnete.

Frische Pfifferlinge in Rahmsauce. Dazu Gemüse und Salzkartoffeln. Preis: 11,90 Euro. Am Kanal 6, der Adresse des Gasthauses, steht Hausmannskost auf der Karte: Rinderroulade mit Rotkohl, im Herbst Wildgulasch, zahlreiche Schnitzelvariationen zu allen Jahreszeiten. Bürgerliche, deutsche Küche. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist damit Schluss. Der Weihnachtsbrunch wird der letzte sein. Gastronom Andy Meyhöfer schließt sein Gasthaus.

Ausschlaggebend für das Aus sei die oftmals vergebliche Suche nach Mitarbeitern. „Fähiges Personal zu finden, das auch Lust hat, in dieser anstrengenden Branche zu arbeiten, ist zunehmend schwierig geworden“, so der 42-Jährige. Das fange bei der Spülkraft an und ende bei motivierten Kellnern. Meyhöfer kennt die Gründe dafür: Eine Beschäftigung in der Gastronomie ist ein Knochenjob. Wochenend- und Akkord-Arbeit, schlechte Bezahlung.

Fürs Aus sei zudem der Umstand entscheidend gewesen, dass sich seine Mutter in den Ruhestand verabschiedet. „Mit ihr geht die gute Seele des Hauses, die 1995 alles mit aufgebaut hat“, so Meyhöfer. „Es ist dennoch ein schwieriger Schritt“, sagt Meyhöfer, der sich im Telefongespräch geknickt anhört. Er erzählt wehmütig, und berichtet ferner von einer Last, die ihm wegen überbordender Bürokratie in der Branche von den Schultern fällt.

Meyhöfer sucht einen Käufer für seine Immobilie. Wenn sich niemand finden sollte, würde er in Betracht ziehen, die Räumlichkeit zu vermieten. „Sollten wir hier wohnen bleiben, wird es jedoch keine Gastronomie mehr geben.“ Er hofft deshalb auf einen Interessenten, der vielleicht eine Physiotherapie-Praxis eröffnet. Oder Büroräume einrichtet. Oder Wohnungen schafft.

Sollte sich kein Käufer finden, der das Haus weiterhin mit kulinarischem Leben füllen möchte, ist der Verkauf gleichzeitig das Aus für eine lange Gastronomie-Historie an diesem Standort in Kremmen. Seit 1850 gibt es Am Kanal 6 ein Gasthaus. Zehn Jahre nach der Eröffnung brannte das Gebäude zur Jahrhundertwende bis auf die Kellergewölbe ab. 1903 entstand auf den Gewölben ein noch größeres und repräsentativeres Haus mit dem Namen „Hartwigs Ruh“. Von der viktorianischen Bauweise zeugen bis zum heutigen Tag diverse Stuckarbeiten im großen Festsaal sowie im Gastraum.

Die einstigen Eigentümer, Familie Hartwig, betrieben Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur die gastronomische Einrichtung, deren Namen sie bald in „Bruno Hartwigs Gasthaus“ änderten. Zu ihrem Einkommen trugen zudem die eigene Landwirtschaft sowie Kohlen- und Saatguthandel bei. Vor dem Haus gab es sogar eine Tankstelle für Berliner Touristen, „die schon damals die schöne Kremmener Umgebung liebten“, heißt es in einer Historie, die Andy Meyhöfer auf seiner Homepage veröffentlicht hat.

Als Reminiszenz an die früheren Besitzer gibt es seit einigen Jahren einen Gastraum mit dem Namen „Hartwigs gute Stube“. Meyhöfer erzählt die Geschichte: „Früher war hier die Prominenz von Kremmen zu Gast, darunter Pfarrer und Bürgermeister.“ Hartwig hatte sie in seine Wohnstube geladen, um dort in heimeliger Atmosphäre zu speisen und zu trinken.

Ein bisschen hat sich auch Meyhöfers Gasthaus im Laufe der Jahre zum Wohnzimmer der Kremmener entwickelt. Viele Einwohner dürften das Haus vermissen, das zwei Weltkriege überstand und in der ehemaligen DDR an den Konsum verpachtet wurde. Familienfeiern und Hochzeiten wurden hier in den vergangenen Jahrzehnten gefeiert, Stammtische eingerichtet, Stadtentwicklungspläne bei einem Feierabendbier geschmiedet. „30 bis 40 Prozent unserer Gäste kommen aus Kremmen, alles einheimische Stammgäste“, so Wirt Andy Meyhöfer, der die lebhafte Geschichte seines Hauses in den kommenden Monaten sicherlich noch das ein oder andere Mal erzählen wird.