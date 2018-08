100 Mann aus Oder-Spree in Treuenbrietzen

Jörg Kühl

Freienbrink/Treuenbrietzen (MOZ) Etwa 100 Feuerwehrleute aus dem Kreis Oder-Spree sind an der Waldbrand-Löschaktion in Treuenbrietzen beteiligt. Wie Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz mitteilt, erfolgte die Alarmierung der Kreis-Brandschutzeinheit Freitagfrüh um 3 Uhr. Zuvor waren die Führungskräfte der Feuerwehren telefonisch über den Sachstand des Waldbrandes informiert worden. Anschließend brachen die Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet mit ihren Löschfahrzeugen auf, um sich am Sammelpunkt zu treffen. Dieser befindet sich im Logistikzentrum Freienbrink.

Vier Züge wurden zusammengestellt. Insgesamt sind mehr als 20 Fahrzeuge eingebunden. Um 6.40 Uhr brachen die Einsatzkräfte aus Oder-Spree von Freienbrink nach Treuenbrietzen auf. Vor Ort wurden zwei andere Brandschutzeinheiten abgelöst. Als Anfangszeitpunkt der 12-stündigen Schicht wurde 7 Uhr definiert. Freitagvormittag hatte sich der Waldbrand bereits auf mehr als 400 Hektar Fläche ausgedehnt, drei Dörfer mussten evakuiert werden. Nach Auffassung des Kreisbrandmeisters handelt es sich um den größten Waldbrand in Brandenburg seit 1992. Damals hatte es zwischen dem Spreeauer Dreieck und Bad Saarow gebrannt. Auch in Weißwasser in der Lausitz hatte es 1992 einen Großbrand gegeben. Der größte Waldbrand Deutschlands fand 1975 bei Celle in der Lüneburger Heide statt.

Den Regen des Freitagvormittags bezeichnet der Kreisbrandmeister als bei weitem nicht ausreichend, um die Waldbrandgefahr einzudämmen. Positiv zu werten sei allerdings der Abkühlungseffekt.

Die Brandschutzeinheiten des Kreises kommen immer bei Großschadenslagen in benachbarten Kreisen oder Bundesländern zum Einsatz. Der letzte „scharfe“ Einsatz sei das Elbhochwasser 2002 gewesen, erinnert sich der Kreisbrandmeister. (jök)