Neuer Rasen für SV Gartenstadt

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Gut 260 Mitglieder hat der SV Gartenstadt 71, ein Fußballverein mit 14 Mannschaften von den G-Junioren bis zu den Männern. Jedes Team trainiert zweimal pro Woche, klar, dass der einzige zur Verfügung stehende Trainingsplatz da irgendwann an seine Belastungsgrenze kommt. Denn das zweite Grün an der Vereinsstätte in der Bergstraße – gegenüber vom Lakeside Burghotel – wird für den Spielbetrieb gebraucht.

Grund genug für SVG-Präsident Detlef Grunert, für das an vielen Stellen abgespielte Trainingsgeläuf Geld zu beantragen, um es zu erneuern. Das hat er bereits 2016 getan. Nach langem Hin und Her kam nun, fast zweieinhalb Jahre später, am 19. Juli, der Bescheid vom Land. Das zahlt im Rahmen des kommunalen Infrastrukturprogrammes KIP 75 Prozent der 220 000 Euro kostenden Maßnahme, während die Stadt als Eigentümerin des Geländes den Rest aufbringt.

Seit 7. August laufen die Arbeiten der Firma Eurogreen aus Rosenheim. „Zuerst wurden fünf Zentimeter heruntergefräst, dann wurde gewaschener Kies aufgebracht und der Platz mit Lasertechnik eingeebnet. Dann wurde eine Beregnungsanlage eingebaut und eine Drainage unter das Kiesbett eingebracht“, erklärt Detlef Grunert. Die letzten Schritte: Eine Tragschicht auf das Kiesbett, erneutes Einebnen, und Rasenkunststoffmatten obendrauf. „Die werden in der nächsten Woche verschweißt. Dann kann der Rasen anwachsen.“ Training findet hier erst 2019 statt. Bis dahin wird unter anderem in die Bundeswehrkasernen ausgewichen.(mst)