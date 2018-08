Kita „Sonnenschein“ erhält 121 000 Euro Fördermittel für neuen Spielbereich

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Die Außenanlagen der Kita „Sonnenschein“ sind schon in die Jahre gekommen. Vor allem die Spielmöglichkeiten für die Krippenkinder sind längst nicht mehr zeitgemäß. Deshalb will die Gemeinde das ändern. Eine Planung für die kindgerechte Gestaltung des Außengeländes vom Hennigsdorfer Büro für komplexe Freiraumplanung „Sinnes-Werk“ liegt schon länger vor. Doch wegen anderer dringenderer Vorhaben nach dem Starkregen des vorigen Jahres, sah sich die Gemeinde finanziell erst mal nicht in der Lage, die Pläne umzusetzen.

Das wird sich jetzt ändern. Am Donnerstag überreichte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) einen Fördermittelbescheid über rund 121 000 Euro für die Rekonstruktion der Außenanlagen der Kita an der Dorfstraße. Die Gesamtkosten betragen etwa 202.000 Euro. Der Verlauf der Wege des weiträumigen Außengeländes wird farblich neu gestaltet, beliebte Bodentrampolins, eine Wippe und Doppelschaukel, ein Kriechtunnel sowie eine Nestschaukel sind nur einige der neuen Attraktionen, die die Kinder sicher begeistern werden.

„Wir sind froh, dass wir mit unserem kleinen Investitionsprogramm in die Infrastruktur der Kinderbetreuung zahlreichen Kommunen helfen können, ihre Kita-Projekte zu verwirklichen“, sagte Ministerin Britta Ernst. Das Programm umfasse zehn Millionen Euro, gelte für die Jahre 2018 und 2019 und sei nicht an so viele Bedingungen geknüpft wie viele andere Förderinstrumente, sagte Björn Lüttmann. „Das ist dann eine echte Chance für kleinere Gemeinden, die bei großen Fördertöpfen meist leer ausgehen“, hob der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete hervor, der die Ministerin begleitete. Von den eingereichten 220 Anträgen der Kommunen seien 110 bewilligt worden, sagte Britta Ernst. In Oberhavel profitieren davon noch eine Kita in Oberkrämer mit 7 800 Euro und eine Kita in Birkenwerder mit 113 600 Euro.

„Wir freuen uns für diese Zuwendung, die es uns ermöglicht, das Vorhaben noch in diesem Jahr auszuschreiben, um dann 2019 mit der Neugestaltung in zwei Bauabschnitten zu beginnen“, bedankte sich Leegebruchs amtierender Bürgermeister Martin Rother für die Hilfe des Landes. „Es ist gut, dass auch wir als relativ kleine Gemeinde mal in den Genuss von Fördermitteln kommen“, betonte Rother. Das ist Leegebruch bisher erst dreimal gelungen – in einem Gesamtumfang von immerhin rund 600 000 Euro.