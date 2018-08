Anspruchsvolle Saison für 13- bis 18-Jährige

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Drei statt zuletzt zwei Brandenburgligisten stellt die Uckermark in der neuen Fußball-Saison, die am Wochenende beginnt. Alle drei Teams spielen für den FC Schwedt.

Die A-Junioren, die nach wie vor in bewährter Zusammenarbeit auch 17- und 18-jährige Kicker des VfL Vierraden mit in ihrem Team integrieren, haben kurzfristig den Platz des VfB Gramzow übernommen, der 2017/18 als Neuling einen großartigen vierten Rang einspielen konnte. Nun aber hat sich der Verein entschlossen, seinen Männerbereich drastisch aufzustocken sowie zu verjüngen und deshalb auch etliche Spieler des ältesten Junioren-Jahrgangs hochgezogen. Damit stand Anfang Juli fest: Das A-Team wird abgemeldet. Und so erfüllte sich die Hoffnung in Schwedt, diese Herausforderung unter der Leitung der Übungsleiter Hannes Hanf und Daniel Dietrich doch noch in Angriff nehmen zu können.

Neuling in der Brandenburgliga sind auch die C-Junioren aus der Oderstadt – sie hatten sich den Aufstieg aus der Landesklasse mit einer großartigen Vorsaison als klarer Staffelsieger (nur eine einzige Niederlage) verdient und werden nun versuchen, mit den Übungsleitern Björn Grulich und Torsten Kämke sowie etlichen neu eingebauten bisherigen D-Junioren in der Eliteliga zu bestehen. Am vergangenen Wochenende wurde gegen den mecklenburg-vorpommerschen Regionallisten 1. FC Neubrandenburg beim 0:2 abschließend sehr ordentlich getestet.

Brandenburgligist sind die B-Junioren des FC Schwedt schon mehrere Spielzeiten lang. Zuletzt gelang Platz 5 – das Team um die jetzigen Übungsleiter Chris Wagenknecht und Kai Schmidt möchte daran sicher anknüpfen. Das Auftaktmatch gibt es morgen gegen den Vorjahresachten FSV Brieske/Senftenberg.

Da die Oderstädter darüber hinaus bei den D- und E-Junioren in der Landesliga spielen, sind sie neben Victoria Templin (zweimal Landesliga, dreimal Landesklasse) der einzige Verein in der Uckermark, der beim Fußball-Nachwuchs in allen möglichen Altersklassen höherklassig antritt und so den Leistungsanspruch deutlich macht.