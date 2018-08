Flugblatt-Hetze gegen Flüchtlinge

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Ein so genanntes „Bürgerbündnis Seelow sagt Nein zum Ghetto“ hat in den sozialen Medien den Entwurf eines Flugblattes verbreitet, in dem gegen die geplante Unterbringung weiterer Flüchtlinge in den Wohnblocks Am Stadion gehetzt wird. Wer hinter dem Flugblatt steht, ist bislang nicht bekannt.

Der Landkreis hat zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, um über den geplanten Wohnverbund für Flüchtlinge in den Wohnblocks am Seelower Stadion zu informieren. Der Kreistag soll am kommenden Mittwoch über die Vergabe der Betreuung des „Wohnverbundes für Asylbewerber und Flüchtlinge in Seelow“ entscheiden.

Die Kreistagsabgeordneten seien bis kurz vor der Abstimmung nicht informiert gewesen und würden faktisch vor vollendete Tatsachen gestellt, heißt es dazu im Flugblatt-Entwurf einer so genannten „Bürgerinitiative Seelow sagt Nein zum Ghetto“, der in den sozialen Medien kursiert. „Unsinn“, sagt Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU) dazu.

Der für Soziales zuständige Beigeordnete hat seit Monaten im Fachausschuss des Kreistages, dem für Gesundheit und Integration, über den Stand in Sachen Flüchtlingsunterbringung in Märkisch-Oderland und die Pläne für den Wohnverbund in Seelow informiert. Das bestätigt auch der Vorsitzende des CDU-Fraktion im Kreistag, Golzows Bürgermeister Frank Schütz.

Fakt sei, dass in den Blocks an der Straße Am Stadion, in 20 Wohnungen bis zu 100 Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht werden sollen, sagt Friedemann Hanke. Die 20 leer stehenden Wohnungen in neun Aufgängen zwischen Nummer 4 und 15 hatten die Stadt und ihr Wohnungsunternehmen, die Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba) dem Land 2016 zur Belegung mit Flüchtlingen gemeldet und Fördermittel zur Sanierung bekommen.

„Seitdem stehen die Wohnungen leer“, sagt Seelows Bürgermeister Jörg Schröder. Er ging am Freitag davon aus, dass nur zehn der 20 Wohnungen belegt werden. So habe es in der Mitteilung aus der Kreisverwaltung im Juni geheißen. Eines ärgert Schröder an dem Flugblatt-Text besonders: dass vom „Ghetto“ gesprochen und mit dem „ersten Schritt zur Parallelgesellschaft“ gedroht wird. „Wir haben uns seit 2015, als die ersten Flüchtlinge kamen, als Stadt gegen Gemeinschaftsunterkünfte und für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen ausgesprochen“, betont der Bürgermeister. Dabei bleibe es.

In der Aufsichtsratssitzung der Sewoba sei deren Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld am Donnerstag beauftragt worden, sich mit dem Landkreis nochmals wegen der Belegung ins Benehmen zu setzen: „Wir wollen vorwiegend Familien“, sagt Schröder.

Vize-Landrat Hanke spricht von Familien und „Flüchtlingen mit guter Bleibe-Perspektive“, die vorwiegend in die Seelower Wohnungen kommen sollen. – Zum Teil aus Gemeinschaftsunterkünften wie der Neuhardenberger. Fest stehe, dass am Seelower Stadion definitiv nicht die größte Flüchtlingsunterkunft von Märkisch-Oderland entstehe, wie im Flugblatt gemutmaßt wird.

Mit Blick auf die in selbigem geschürte Hetze, mit den Flüchtlingen käme ein enormer Anstieg der Kriminalität und die personell gebeutelte Seelower Polizei sei nicht in der Lage, dem Herr zu werden, sagt Hanke: In der Nähe der Gemeinschaftsunterkünfte in Bliesdorf, Lüdersdorf, Kunersdorf oder Neuhardenberg gäbe es gar kein Polizeirevier. Und trotzdem sei die Polizei schnell vor Ort, wenn es nötig ist.

Außerdem seien die Erfahrungen, die auch die Seelower mit den bereits Am Stadion, in der Bertolt-Brecht- und Slubicer Straße sowie Am Rathaus lebenden Flüchtlingen gemacht haben, andere, betonen sowohl der Vize-Landrat als auch Sewoba-Chef Thierfeld. Friedemann Hanke verweist zudem auf den Wachschutz und die Sozialarbeiter, die den neuen Wohnverbund begleiten werden.

Hans Peter Thiefeld sieht im Schreiben des „Bürgerbündnis“, zu dem sich bisher niemand namentlich bekannt hat, eine „verantwortungslose Hetze“. Die Sewoba habe stets mit „Augenmaß und Fingerspitzengefühl“ agiert, was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft. „In Seelow wird es nie ein Ghetto geben“, betont der empörte Sewoba-Chef.

Der Landkreis lädt am 4. September, ab 19 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung ins Kreiskulturhaus in Seelow ein.