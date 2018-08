Sommerkino fällt Wind zum Opfer

MOZ

Frankfurt (Frauke Adesiyan) Der Wetterumschwung hat zu Turbulenzen im Sommerkino geführt. Nachdem der Verein Kleines Kino am Mittwoch noch die Olsenbande auf dem Ziegenwerder zeigen konnte, musste die Vorstellung von „Linie 1“ am Donnerstag abgesagt werden, nachdem eine Windböe die Leinwand umwehte und beschädigte. „Wir gehen auf Nummer sicher und verlegen die weiteren Vorstellungen in die Friedenskirche“, sagte die Vereinsvorsitzende Brigitte Kabel am Freitag.

Am Freitagabend lief dort zunächst der mehrfach preisgekrönte Streifen „Shape of water“. Am Sonnabend endet die Reihe Sommerkino mit dem Film „Madame Aurora und der Duft von Frühling“. Beginn ist in der Friedenskirche um 21 Uhr.(yan)